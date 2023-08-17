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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

僅7%上市櫃企業承諾淨零 環團：減碳不該畫大餅 籲訂有效政策

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡研究中心今開記者會指出，據金管會資料，目前全台1791家上市櫃公司，僅118家、約7%企業承諾淨零。記者葉冠妤/攝影
綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡研究中心今開記者會指出，據金管會資料，目前全台1791家上市櫃公司，僅118家、約7%企業承諾淨零。記者葉冠妤/攝影

製造業部門排碳量占全國逾5成，排碳大戶作為將是2050淨零轉型能否達成的重要指標。綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡研究中心今開記者會指出，據金管會資料，目前全台1791家上市櫃公司，僅118家、約7%企業承諾淨零，多數企業仍在觀望，環團呼籲，政府應制定有效的政策工具，強化引導企業減碳，而不是只停留在鼓勵企業資訊揭露。

綠盟副秘書長曾虹文指出，台灣有1791家上市櫃企業，目前在金管會平台上承諾淨零只有118家，占不到7％。雖有334家、近2成的企業未承諾淨零，但已提出階段性減碳目標，完全沒有填報資料、填報研議中或沒有具體減碳承諾或目標的企業高達7成。

綠盟研究員陳震遠進一步指，若聚焦被環保署要求盤查溫室氣體的83家企業，這83家企業碳排量占全國43％，但有在金管會平台提出淨零承諾只有22家，有41家連短、中期階段性減量目標都未於平台提出。

他批評，顯然金管會要求的資訊揭露，並未起到督促大企業邁向淨零的作用，金管會既已投入公共資源建構平台，就有責任讓資訊揭露確實達到引導淨零的效果，也有責任維護資訊的準確性，金管會必須對資訊開放成效是否符合淨零政策目標進行通盤檢討。

環境權保障基金會研究員孫興瑄表示，歐盟正在討論的「企業永續盡職管理指令（CSDDD）」草案，明確要求企業應提出並落實氣候轉型計畫，確保公司發展策略符合巴黎協定維持全球升溫在攝氏1.5度內的規定，若企業沒有妥善制定計畫，任何人可請求歐盟各國的監督機關要求企業合規，若企業不做，則可能有財務制裁或其他行政手段。

曾虹文表示，金管會要求填報承諾的規定不具強制力，是近半數公司沒有填寫的主因。當國際上的氣候目標與轉型計畫從自願性地參與、揭露，逐步地轉為各國法規管制，台灣也不能讓排碳大戶僅停留在淨零承諾、短期減碳目標與措施的訂定，更不能讓高達7成的上市櫃公司連階段性的減碳目標都未訂定或公開。

環境部氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴回應，周二由行政院院長陳建仁主持的國家永續發展委員會，已檢討淨零轉型12項關鍵戰略的實質內容，包括如何創能、節能、產業減碳，並加強公正轉型課題，永續會討論結果日後會公開說明。

他強調，不論是企業減碳或做相關承諾，首重就是揭露，環保署已經公告兩批、近500家的製造業跟發電業必須逐年申報溫室氣體排放量，這些廠家占國家整體排放量約8成，金管會也要求上市櫃公司分四階段申報，目的是讓大家了解企業排碳行為，也讓企業重新審視、擬定相對應措施，有關環保署的盤查登錄，若廠家未遵循，就會接受氣候變遷因應法處分。

減碳 環保署 氣候變遷

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