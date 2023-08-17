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AI免開刀預測尿酸結石 可望商轉造福腎結石病友

中央社／ 高雄17日電

中山大學與高雄醫學大學合作開發「免開刀人工智慧尿酸結石預測系統」，首創以AI系統精準預測腎結石，及早治療免開刀。系統在競賽奪冠，未來可望商轉上市，造福腎結石病患。

中山大學今天透過新聞稿表示，此系統操作簡單方便，只需病患的簡單生理資訊即可檢測；利用AI快速分析，1秒運算不需久候報告，快速找出尿酸結石精準治療；以非侵入式檢測方法，免拍X光，無輻射健康疑慮。

團隊指出，有15%尿酸結石的病患可吃藥溶解，毋須採取昂貴又傷身的開刀治療。但目前臨床上只能憑醫師經驗，預測病人是否罹患尿酸結石，且開刀取出結石後才能確知成分，因此產生許多不必要的手術和時間金錢的浪費。

此系統已獲得跨校聯合創意創業競賽奪冠，也在2023「台灣國際醫療暨健康照護展」中展出，團隊指出，未來規劃繼續進行臨床試驗、醫材取證、推廣參展及法規評估後，可望商轉上市，依據比例估算，每年可為全民健保省下新台幣4億5000萬醫療給付支出。

中山大學電機工程學系教授高崇堯與高雄醫學大學泌尿部醫師陳浩瑋帶領跨校跨領域的研究團隊，共同合作開發「免開刀人工智慧尿酸結石預測系統」，團隊成員囊括中山大學學士後醫學系助理研究員李容婷與電機工程學系博士生魏培修等人。

高崇堯表示，團隊以機器學習方法建立預測模型，使用常規尿液和血液檢驗即可取得的簡單臨床參數，預測腎結石中的尿酸結石，準確率接近9成。此系統提供方便可靠的方法，在治療前即可區分尿酸結石與其他結石，便於對症精準治療。

陳浩瑋指出，依據醫療統計數據資料，罹患腎結石人口占全球10%，相當於有6.5億人受腎結石帶來的劇烈腰痛、血尿，甚至敗血症和洗腎所苦，且台灣1年需花費30億元的健保給付腎結石醫療相關支出。

此系統獲得國科會專題研究計畫與中山高醫合作計畫支持，在多項創新創意創業競賽中獲獎，現已完成AI模組系統建置，研發成果撰文刊登於國際期刊，並申請台灣和美國專利。

腎結石 中山大學 高醫

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