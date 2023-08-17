一站式治療 中榮「婦女骨盆機能中心」成立

女性骨盆疾病就醫需求不斷增加，包括頻尿、尿失禁、脫垂、膀胱炎和更年期陰道萎縮等都需要仔細檢查，並結合多方面的保守療法或手術才能獲得良好的療效。為了方便患者，台中榮民總醫院婦女醫學部特別成立「婦女骨盆機能中心」不但有獨立的診察空間和保守治療區，還提供一站式的服務，讓患者無需四處奔波，即可在同一診區接受治療，對女性患者是一大福音。

台中榮總院長陳適安說，該院作為國家級醫學中心，承擔著提供中部地區民眾全人照護的責任，因為婦女泌尿相關疾病的照護十分重要。因此決定建立婦女骨盆機能中心，全面評估骨盆健康，並提供多元化的治療選項。

他特別感謝台中市私立惠康社會福利基金會提供了儀器設備和裝潢隔間工程的經費，為該中心提供了優質的診查環境和空間，造福大眾。

婦女骨盆機能中心主任蔡青倍舉例說，1名50歲婦人為反覆膀胱炎困擾10年以上，感染之後就反反覆覆，幾乎每隔幾個月就會大發作，解尿如刀割甚至血尿，常痛苦地抱著肚子坐在馬桶上下不來。5年前到台中榮總檢查，診斷為間質性膀胱炎，經膀胱玻尿酸灌注治療，才逐漸找回生活品質。除此，私密處的分泌物也常讓她感到不適，還會引發泌尿道不適，接受了陰道雷射治療後，搔癢、灼熱等困擾也獲改善。

她說，慢性間質性膀胱炎除了須在門診詳細檢查，複雜的病況還須以膀胱鏡及腹腔鏡同步評估，並視情況嘗試合併多種治療，以達到更好的疾病照護。其中，最常使用的膀胱玻尿酸灌注治療，且在第一個月密集灌注就可快速舒緩症狀，且可預估之後持續灌注的效果。若玻尿酸灌注效果不佳，則需再依照病患的情況加入其他治療，此時若能一站式提供服務，就能方便婦力朋友就醫。