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明霸克露鋼便橋拚9月底修復 今起河床便道白天不管制

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
明霸克陸橋溪底便道11日搶通，今天起白天不管制通行。圖／甲仙工務段提供
明霸克陸橋溪底便道11日搶通，今天起白天不管制通行。圖／甲仙工務段提供

台20線南橫公路桃源路段的明霸克露鋼便橋，月初受卡努颱風外圍環流強降雨，導致玉穗溪暴漲沖毀P3、P5梁柱，影響復興里、拉芙蘭里及梅山里居民通行，公路總局三工處11日搶通溪底便道，今天宣布白天不管制通行，也說橋體要拚9月30日修復完成。

三工處說明，因近期持續趕辦搶修作業，目前鋼便橋下游側淤積土石已降挖至一定程度，整體便道抗災能力已有所提升，考量當地部落居民上班、上學、就醫、採買及農特產運輸等日常生活進出需求，決定調整便道交通管制措施。

溪底便道管制措施今天起，從每日開放5個時段通行，改為凌晨5時至晚上7時都開放，晚上7時至翌日凌晨5時採戒護通行方式供車輛通過，若遇到雨天或有危險之虞將進行管制，便道禁止行人、自行車及甲(乙)類大客車通行，建議夜間視線不佳非必要勿行駛通過。

橋體維修部分，三工處預計9月30日修復完成，恢復一般民眾正常通行，提醒該處山區雨後易誘發玉穗溪土石流，通行短期維生便道仍有一定風險，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

卡努颱風 南橫

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