快訊

快檢查！FBI曝手機「8大徵兆」恐被詐騙中 APP恐害你存款噴光

空軍不想提的黑歷史 老蔣為何要組敢死隊炸日本航艦？

馬國畢酒駕鞠躬13秒道歉認犯「低級錯誤」 檢方緩起訴1年、繳4萬元入庫

能省則省…屏東「宿省千元」好搶手 萬間房半個月就申請一空

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府8月1日推出「宿省千元」專案，限平日使用的1萬間，昨晚已額滿結束申請，半個月就被申請一空，粗估帶動約二成住房。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府8月1日推出「宿省千元」專案，限平日使用的1萬間，昨晚已額滿結束申請，半個月就被申請一空，粗估帶動約二成住房。記者潘欣中／攝影

因應邊境解封下滑的國旅市場，屏東縣政府和旅宿業者討論後，自8月1日推出「宿省千元」專案，限平日使用的1萬間，昨晚已額滿結束申請，半個月就被申請一空，打破歷次補助申請時間最短紀錄，加碼的「國外旅客來屏東促進方案」也有11團登記，粗估拉抬近兩成住房，帶入上億元商機和可觀的經濟效益。

8月1日開跑的「樂遊屏東，宿省千元」，補助名額限量1萬名（房），針對自由行旅客平日（周日至周四）使用，飯店民宿補助500元、縣府補助500元；另對團體出遊推出的「國外旅客來屏東促進方案」，每團至少20人，使用合法交通工具並入住縣內合法旅宿業一晚以上，每人補助500元，每團最高補助1萬元。

縣府交旅處長黃國維說，「宿省千元」開放登記才短短半個月，就申請一空，依過往經驗，遊遊補助是一大誘因，1萬間名額預估近一個月滿額，沒想到超乎預期；昨天進入農曆7月，暑假也步入尾聲，住房預估會微幅下滑，在「宿省千元」加上「國外旅客來屏東促進方案」加持遭，粗估帶動二成住房和上億商機。

他說，邊境開放後，各國間觀光競爭逐步展開，縣府配合觀光局「加速擴大吸引國際觀光客方案」，透 過獎勵機制鼓勵旅行社送客來屏東旅遊，為讓世界看見屏東，除透由線上媒體廣宣外，也透由線下攜手觀光旅遊業者，親赴泰國、韓國、日本、新加坡等國辦理旅展與推介會，讓國外民眾更認識屏東。

墾丁福華度假飯店總經理張積光說，國境開放後，觀光產業面臨大變動，政府攜手企業合力推動國旅市場；屏東向來是國內觀光旅遊熱點，也是帶動國旅補助的領頭羊，縣府這次在暑假過一半推出觀光旅遊補助，引發申請熱潮，有效提升南下旅遊意願，進而帶動國內觀光產業，創造多贏。

屏東縣政府8月1日推出「宿省千元」專案，限平日使用的1萬間，昨晚已額滿結束申請，半個月就被申請一空，粗估帶動約二成住房。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府8月1日推出「宿省千元」專案，限平日使用的1萬間，昨晚已額滿結束申請，半個月就被申請一空，粗估帶動約二成住房。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府8月1日推出「宿省千元」專案，限平日使用的1萬間，昨晚已額滿結束申請，半個月就被申請一空，粗估帶動約二成住房。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府8月1日推出「宿省千元」專案，限平日使用的1萬間，昨晚已額滿結束申請，半個月就被申請一空，粗估帶動約二成住房。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府 國旅補助

延伸閱讀

屏東勝利路底停車場積水1/2輪胎深 周春米提醒留意雷擊、強降雨

高雄屏東大雷雨 林邊、佳冬淹水1級警戒

25億棒球場掀熱議！屏東縣府挨批亂花錢 周春米：連9年歲入大於歲出

屏南立委／民進黨推徐富癸 屏縣黨部呼籲沒有分裂本錢

相關新聞

大雷雨炸南高屏恐持續到周六 氣象局曝8月下旬起颱風生成機會大增

中央氣象局今天針對南部地區發布豪雨特報。中央氣象局預報員謝佩芸說，今天整個比較明顯從海上移入的對流雲系，以南部為主，台灣...

夏威夷大火百死 賈新興分析野火發生3要素 和朵拉有關

夏威夷發生史上最嚴重的野火事件，已造成逾百人喪命。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書探討關於夏威夷茂宜島森...

玉山氣象站80歲了 鄭明典分享歷史鏡頭 背後故事感人

中央氣象局前局長鄭明典在臉書PO出玉山現況的照片，他表示，畫面中雲幕下沉一些，玉山露出頭來，北峰氣象站在此和它對望80年...

今明兩天低壓帶影響最明顯 吳聖宇：中南部雷雨並往北擴展

今天台灣還是在低壓帶配合西南風的影響下，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今天清晨中...

今明兩天台中以南大雨 賈新興指這段期間有利颱風生成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今明兩天，台中以南有局部較大雨勢發生的機率。

雨彈升級、閃電不斷 高屏豪雨特報、台南大雨

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；台南地區有局部大雨發生的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦