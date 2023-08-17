能省則省…屏東「宿省千元」好搶手 萬間房半個月就申請一空
因應邊境解封下滑的國旅市場，屏東縣政府和旅宿業者討論後，自8月1日推出「宿省千元」專案，限平日使用的1萬間，昨晚已額滿結束申請，半個月就被申請一空，打破歷次補助申請時間最短紀錄，加碼的「國外旅客來屏東促進方案」也有11團登記，粗估拉抬近兩成住房，帶入上億元商機和可觀的經濟效益。
8月1日開跑的「樂遊屏東，宿省千元」，補助名額限量1萬名（房），針對自由行旅客平日（周日至周四）使用，飯店民宿補助500元、縣府補助500元；另對團體出遊推出的「國外旅客來屏東促進方案」，每團至少20人，使用合法交通工具並入住縣內合法旅宿業一晚以上，每人補助500元，每團最高補助1萬元。
縣府交旅處長黃國維說，「宿省千元」開放登記才短短半個月，就申請一空，依過往經驗，遊遊補助是一大誘因，1萬間名額預估近一個月滿額，沒想到超乎預期；昨天進入農曆7月，暑假也步入尾聲，住房預估會微幅下滑，在「宿省千元」加上「國外旅客來屏東促進方案」加持遭，粗估帶動二成住房和上億商機。
他說，邊境開放後，各國間觀光競爭逐步展開，縣府配合觀光局「加速擴大吸引國際觀光客方案」，透 過獎勵機制鼓勵旅行社送客來屏東旅遊，為讓世界看見屏東，除透由線上媒體廣宣外，也透由線下攜手觀光旅遊業者，親赴泰國、韓國、日本、新加坡等國辦理旅展與推介會，讓國外民眾更認識屏東。
墾丁福華度假飯店總經理張積光說，國境開放後，觀光產業面臨大變動，政府攜手企業合力推動國旅市場；屏東向來是國內觀光旅遊熱點，也是帶動國旅補助的領頭羊，縣府這次在暑假過一半推出觀光旅遊補助，引發申請熱潮，有效提升南下旅遊意願，進而帶動國內觀光產業，創造多贏。
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