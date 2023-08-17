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獲衛福部醫材許可證 清大BNCT 替瑞士名作家治腦癌

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
醫師及家屬可透過螢幕掌握清大照射室內的病患狀況。圖／清大提供
醫師及家屬可透過螢幕掌握清大照射室內的病患狀況。圖／清大提供

國立清華大學昨天指出，「清大中子放射照射系統」歷時3年送件與審議，已於6月獲得衛福部核准，取得醫療器材許可證，象徵清華的硼中子捕獲治療技術已臻成熟。清大硼中子捕獲治療（BNCT）中心日前也利用原子爐中子束照射，替瑞士知名作家拉爾斯‧耶格治療惡性腦瘤，未來將持續精進，盼造福更多癌症病患。

清華大學指出，清大擁有全台唯一的研究用原子反應爐，轉型作為醫療用途後，開發出全球頂尖的硼中子捕獲治療技術，2017年起進行緊急醫療救治，是許多罹患惡性膠質母細胞癌患者的最後一線希望。

台灣與日本是目前「唯二」能以硼中子捕獲技術治療癌症國家，清華硼中子捕獲治療中心更是全球唯一以此技術治療腦癌的團隊。清大也與北榮合作，迄今已治療293名腦癌、頭頸癌、黑色素細胞瘤病患，其中34名病患從其他國家跨海求治。

清大指出，清華硼中子捕獲治療中心在治療腦癌、頭頸癌取得成功後，下階段研發重點為肝癌。有「BNCT之母」美譽的清大教授周鳳英2016年研發出作為治療肝癌標靶的含硼藥物「硼酸」（BA），後續將加速推進硼中子捕獲治療肝癌的人體臨床試驗。

清大 肝癌 癌症

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