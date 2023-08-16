這類人安養機構不收！老夫妻餘生分居 丈夫改住對面護理之家

「我老了之後，一定把自己送進安養中心！」暫別演藝圈的立委參選人于美人曾說不要拿孝順霸凌孩子，引起一陣熱議。昨（15）日作家黃大米分享與年長友人提及養老話題「等我老了，就去找一家好的安養機構居住」，反而被對方描述實際接觸安養機構的案例，感到吃驚。

黃大米於臉書粉專發文表示，她三十幾歲時，與年齡大十幾歲的朋友聊起安養機構，「等我老了，就去找一家好的安養機構居住」，但對方直言「阿米，安養機構不是妳想像的，妳如果自己能走能動又有錢，大家都歡迎，如果妳是無法生活自理的，就不收了」。

此外，年長友人舉例熟識的一對老夫妻原本同住安養機構，「後來先生身體生病太虛弱，無法自理，安養機構就要先生去住對面的護理之家，無法在安養機構中養老，從此老太太每天就是從對面的安養機構去護理之家看老先生」。

當時黃大米聽完此番話，才第一次知道「原來很多安養中心只收健康的老人」。後來，朋友因病進了護理之家，「我才明白要進入護理之家也很不容易，不僅要有錢，還要有關係才能排到病床」，若身體常出現狀況，護理之家會請家屬把人帶去醫院診察。

「我爸爸之前生病比較嚴重時，曾經落淚我要將他帶去安養中心」，不過，黃大米請的看護阿娟則說「小姐啊，我不是想要多賺妳的錢，但可以的話還是不要把爸爸送去安養中心」。對方指出，多數的安養中心時間一到，會直接把老人脫光衣服排成一列一起洗澡，連吃飯也是時間一到就餵食，「如果你不吃就沒有，老人家的衣服通通一起洗，因此很容易得到傳染疾病」，令黃大米相當驚訝，但認為「可能不是每家都這樣」。

不少網友透露，「多數照護（護理之家）都是像阿娟說的這樣沒有錯，就有如軍事化管理」、「通常中心的人手都不夠，洗澡除了一排一排外，有的會直接用冷水沖老人家」、「我只參觀過一家，在竹東，根本恐怖片，我ㄧ分鐘都待不下去」，更有志工說「護理之家我去義剪，環境很乾淨，老人家也都很乾淨，只是我沒看見眼中的靈魂，只剩一個個被禁錮的軀體（義剪完那一天我邊騎車邊哭著回公司上班）」。

但有人反駁「我待的養護機構並沒有一排排脫光進去洗，是照服員一次洗一個人」，也有人建議「我是選擇醫療機構的安養中心，他們會直接安排就診拿藥，家屬不用親送」，甚至有網友笑說「現在開始我不罵小孩了」。