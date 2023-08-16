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捐牙科設備「空壓機」提升醫品 八里療養院700住民受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
牙科治療時，醫療設備十分重要，其中「空壓機」更不可或缺。圖／123RF
牙科治療時，醫療設備十分重要，其中「空壓機」更不可或缺。圖／123RF

身心障礙民眾可能肢體、精神上的不便，無法好好刷牙維持口腔健康。衛福部八里療養院為全方位精神醫療園區，目前病床約750床，院民約有700人，有牙科醫療需求的院民不在少數。新北市身心障礙者口腔關懷協會長期關心身心障礙者口腔健康，今捐贈牙科診療設備「空壓機」給予八里療養院，實質地完備牙科診療設備、改善醫病看診環境。

牙科醫療設備對於治療十分重要，其中「空壓機」用於驅動牙醫所使用的高速手機、吹淨器、三用噴槍、拋光刷、牙鑽等器械常用來清洗牙上殘留物、風乾牙齒、去除齒上刮痕、鑽孔等，因空氣會直接接觸口腔，因此必須嚴格要求壓縮空氣的品質。

此次衛福部健保署與新北市牙醫師公會攜手，積極媒合新北市身心障礙者口腔關懷協會捐贈空壓機，汰舊換新。健保署台北業務組長李純馥表示，為減少八里療養院住民因牙科就診而舟車勞頓，自98年起定期洽請牙特醫療團到院提供牙科醫療服務，滿足院民醫療需求，目前計有4家醫療院所、4位牙醫師排班定期為院民服務，截至今年上半年，總計已提供77診次、診療727人次。

李純馥說，牙特醫療團於八里療養院已服務多年，由於空壓機使用多年已有明顯耗損，嚴重影響患者就診品質，新的空壓機能在口腔治療時提供潔淨氣源、加強滅菌效果，以利各項牙科器械順暢操作，使確保牙科診療品質及安全。健保署將持續協助媒合善心民眾或團體，提升身心障礙病人之就醫品質。李純馥今代表健保署出席，感謝新北市身心障礙口腔關懷協會善舉。

健保 八里

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