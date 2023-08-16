農曆7月民間習俗少出殯 單月遺體冰存費上看4萬

農曆7月俗稱「鬼月」，民間常有喪家不辦殮殯習俗，選擇將遺體冰存或入殮守靈，農曆7月過後再舉行告別式出殯。北市民政局指出，農曆7月不出殯，對家屬來說，既漫長又煎熬，且經計算，遺體冰在殯儀館1個月的之冰存費用高達近4萬，對喪家在心理和經濟上造成雙重壓力。

民政局指出，農曆7月自古以來，是祭祀祖先，迴向功德報恩的最佳時節。依《禮記．月令》所載，農曆七月是古代天子以新收五穀，祭祀宗廟，報答神鬼與祖先的蔭庇。

另外，佛教稱7月為孝親慈悲月，會在農曆7月月圓日供養僧眾培植福德，以佈施功德超薦先人，也是世界各地盂蘭盆會由來。道教則認為中元節是地官大帝誕辰，信仰認為地官大帝主赦罪，在中元時節追思祭祖已有祈求赦罪超薦的習俗。

民政局表示，就典故所載，在農曆7月告別往生親屬並非完全限制。就反面來看，農曆7七月不出殯，對家屬來說，可說是漫長又煎熬，不僅遲遲無法妥善告別逝去的家人，又須承擔亡者遺體長久冰存產生變化的風險，且經計算，遺體冰在殯儀館一個月的之冰存費用高達近4萬，對於喪家可說是在心理和經濟上雙重壓力。

北市殯葬處指出，為推行移風易俗，宣導先火化後奠禮的政策，除推出遺體8日內火化者，可免遺體寄存費及火化，外縣市減半收費，亡者設籍台北市且申請第一殯儀館出殯者，更加碼減免禮廳使用費、冷氣費及善後處理費等措施。另外更推出優化遺體入殮空間之配套措施，讓至親家屬有獨立空間可以參與遺體入殮及瞻仰遺容的簡單儀式。

殯葬處指出，選擇在農曆7月出殯，從傳統民俗和宗教來說，都是誠心正意地送亡者最後一程，以功德報恩亡者，即早讓亡者無牽無掛地邁向生命下一階段，同時也可以節省可觀的治喪費用，這樣的方式才是對亡者最好的選擇。