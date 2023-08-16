連日遭批「前瞻長照預算失能」 衛福部反酸：很多政黨都用舊資料

民眾黨團、國民黨團近2周接連召開記者會，質疑蔡政府投入85億元前瞻預算整建長照據點，但截至去年底，預算實現率僅21.94%，其中已完工未開辦的長照據點，就占補助金額約15億餘元，該計畫也被國發會連續5年評鑑為高風險（紅燈）預警中的計畫，監察院也要求檢討。今日衛福部政務次長李麗芬等召開記者會，拿出最新數據，稱前瞻經費執行率近8成，「很多政黨都引用舊資料」。

衛福部長照司表示，運用前瞻基礎建設特別預算辦理整建長照衛福據點計畫，第1至3期總預算85.66億元，總核定金額77.66億元，截至今年6月底經費核撥數為61.49億元，占總核定金額79.2%，其中總核定案件為748案，包含未結案件115件，已結案件633案，其中有595案已開辦提供長照服務、38案尚未開辦，開辦率為79.5%已近8成。

衛福部表示，已結案未開辦之38案，案件數前五名縣市依序為雲林縣（8案）、臺南市（7案）、苗栗縣（3案）、臺中市（3案）、彰化縣（3案）。其餘包括新竹縣（2案）、宜蘭縣（2案）、屏東縣（2案）、桃園市（2案）、嘉義縣（2案）、金門縣（1案）、新竹市（1案）、高雄市（1案）、南投縣（1案）。

長照司副司長吳希文表示，自105年至112年5月7年服務成果，長照經費從49.5億增至650億，增加13倍；照服人力從2萬5194人增至9萬5966人，增3.8倍；給支付服務人數從9萬人增加到47.3萬人，增加5倍；長照據點從720處增加到1萬2522處，增加17倍；一國中學區一日照（816個學區）從429學區增至698學區，增加1.6倍，涵蓋率現為85.5%；住宿機構從10萬3148床增到11萬5777床，增加1萬2629床。

吳希文說，整體長照服務涵蓋率為76.26%，長照服務滿意度已高達93.7%。

李麗芬表示，衛福部為回應長照多元照顧需求，運用前瞻特別預算，推動長照2.0衛福據點佈建計畫，目前進行到第三期。而三期計畫到今年6月底，經費執行率已經達到79.2%，將近8成，已經開辦案件也都達到8成，不管經費執行率還是結案後開辦率，整個執行率都達到8成，「絕對不是像之前其他記者會所講，很低的執行率」。