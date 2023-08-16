8家砂石場占國有地 最大6.7公頃 爐渣廢棄物恐汙染花蓮土地

花蓮縣政府過去在東華大橋下方規畫光榮專區，開放業者採砂石，不過開發停滯，卻有8家砂石業者在工業區未合法前提前進駐，被控占用國有地，需返還土地。現在只剩下最規模最大的1家業者，占地約6.7公頃，有民眾發現場區存放大量廢棄物，縣府環保局表示，已採樣送檢，去年底移送檢警偵辦。

立委陳椒華花蓮服務處主任陳慶元今天到砂石場勘查，他表示，去年就發現砂石場有存放或掩埋廢棄物，包括大理石廢料、磚塊碎塊及生活廢棄物，甚至有20幾年前的瓶罐等，都堆成一座座小山丘，更發現疑似爐渣等有汙染性的廢棄物，呼籲環保局盡快採樣送檢，確認土地是否有受到汙染。

陳慶元說，砂石場違法侵占國有地，已超過地主退輔會台東農場的期限，卻未見退輔會有積極處理，針對大量生活與事業廢棄物，環保局也沒有積極要求業者提出廢棄物清理計畫書與開罰，希望政府能落實公權力。

環保局廢棄物管理科長張華砡指出，過去最高法院判決要返還土地，很多家砂石場陸續清空，歸還給退輔會台東農場。但剩下的砂石場規模大，曾會同退輔會台東農場到場點交與現勘，在拆除清理過程都有持續追蹤，也針對砂石場開罰，要求其提出廢棄物清理計畫書等。