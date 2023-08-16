3款快篩XBB檢測效果有疑慮 新冠快篩精準測出有訣竅

衛福部食藥署日前緊急下令所有快篩業者做試驗，確認是否仍有效檢測病毒，今日檢測結果出爐。為提升新冠家用快篩檢測準確度，醫師建議，快篩時除了鼻腔外，也可以透過喉嚨取樣簡體，特別是針對敏感的兒童。

食藥署今日公布快篩結果，其中有3款快篩未提交評估報告，無法確定是否對XBB有效，分別為易可安、五鼎捷、集克家用抗原快篩。

根據我國近四周Omicron變異株監測結果，不論是本土還是境外，XBB都已是最主流流行株、占比超過九成，包含XBB.1.16、XBB.1.5、EG.5等。其中XBB.1.9.2子代變異株「EG.5」的檢出占比更是上升快速，累積檢出115例，包含33例本土以及82例境外。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，不論是XBB.1.5或是近期新出現的EG.5都是XBB衍生株，發生偽陰性的機率跟先前變異株相比並無特別增加。

而快篩準確度與民眾自行採檢檢體大有相關，黃高彬說，病毒在呼吸道內裡面，因此鼻腔採檢時要戳深一些；也可以用喉嚨採檢，但是必須採樣到口腔粘膜，不可以只是簡單採樣到口水而已。他提醒，小孩子用鼻腔採檢較為敏感，稍微採檢拭子戳深一點就會抗拒、採檢位置會跑掉，因此可以用咽喉採檢提升準確度，或是請專業醫療人員執行。

台大醫師黃立民也曾表示，Omicron病毒繁殖力好，感染後身體病毒量較高，因此比較容易採檢出陽性，而鼻子快篩反映上呼吸道病毒量。但他也強調，快篩陽性不是只受到病毒量影響，也攸關第幾天採檢、檢體採集是否恰當等。症狀上，Omicron出現嗅味覺異常比例較高，但其餘症狀難以跟流感區分，除非透過快篩或是接觸史推斷。