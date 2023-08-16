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老大公廟3千普度公燈引路 今下午開鬼門好兄弟到陽間

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
老大公廟3千普度公燈引路，今下午開鬼門好兄弟到陽間。圖／文史工作者吳盛宏提供
老大公廟3千普度公燈引路，今下午開鬼門好兄弟到陽間。圖／文史工作者吳盛宏提供

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，為期1個月的傳統祭儀與科典將展開，昨晚上舉行「起燈腳」儀式，11點40會舉行點燈儀式，12時開燈，點亮3千盞普渡公燈，綻放光明，照亮夜空為好兄弟引路到陽間。今天下午2點開啟龕門儀式，俗稱「開鬼門」，讓好兄弟揭受人們一整個月香火供奉。

台灣第一號無形文化資產，傳承169年的鷄籠中元祭，開基老大公廟表示，昨晚「起燈腳」儀式，由副市長邱佩琳、議長童子瑋及主普郭姓宗親會等各宗親會代表、多名議員等參加。

3千盞的普度公燈同時亮起，照亮夜空為好兄弟引路，象徵引領陰間好兄弟通往陽間道路，接受人們一整個月香火供奉。

今天下午2點開啟龕門儀式，俗稱「開鬼門」，啟開墓扉後，再放好兄弟來到陽間接受民間供養，享受豐盛各式祭品。

文化局今年和輪值主普郭姓宗親會通力合作，以生活中殷殷期盼的「平安」為主軸，象徵基隆已走過疫情高峰並邁向蛻變，讓參與中元祭的國內外旅客帶走一份平安與祝福，市府將在農曆七月，規劃體育、文化、旅遊等元素的觀光旅遊，營造歡樂又平安的農曆7月。

中元祭科儀部分，還有16日（農曆7月1日）開龕門。26日（農曆7月11日）豎燈篙，27日（農曆7月12日）主普壇開燈放彩，28日（農曆7月13日）迎斗燈遶境祈福，29日（農曆7月14日）晚間7點放水燈遶境遊行、午夜放水燈，30日（農曆7月15日）中元普度，9月15日（農曆8月1日）關龕門。

29日放水燈遊行當天，將送限量聯名奶茶，詳細資訊可上文化局粉絲團（https://reurl.cc/0D4YN6）、文化局官網（https://www.klccab.gov.tw/）查詢。

老大公廟3千普度公燈引路，今下午開鬼門好兄弟到陽間。圖／文史工作者吳盛宏提供
老大公廟3千普度公燈引路，今下午開鬼門好兄弟到陽間。圖／文史工作者吳盛宏提供
老大公廟3千普度公燈引路，今下午開鬼門好兄弟到陽間。圖／文史工作者吳盛宏提供
老大公廟3千普度公燈引路，今下午開鬼門好兄弟到陽間。圖／文史工作者吳盛宏提供

兄弟 中元祭 文化局

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