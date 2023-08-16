拋磚引玉 職棒球場試辦循環杯

環保署致力推動減塑，除飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，同時推廣循環杯借用，但實施成效極差，為此，環保署將結合直轄市環保局推廣大型運動賽事活動全面使用循環杯，預計下半年在職棒球場推廣，盼養成民眾使用循環杯習慣，並提高其借用量。

根據環保署統計，今年上半年合計有一八四四家門市提供循環杯，初步統計共借出循環杯計十萬三三四三杯，以門市一天賣出五十杯計算，循環杯使用率不到百分之一，推廣成效極差。

環保署基管會執秘王嶽斌表示，為提高循環杯借用數量，環保署今年五月訂定「循環杯借用服業者營運補助點」，除個人借用外，也鼓勵推廣機關及團體辦理會議、訓練、活動進行大量借用，依業者推動循環杯借用數給予補助。

王嶽斌說，後續也將結合直轄市環保局推廣大型運動賽事活動全面使用循環杯，吸引未曾使用循環杯的族群體驗；目前職棒球隊主場所在的直轄市，包含台北、新北、桃園、台中、台南等五個主場地，均申請補助並辦理推廣，其中桃園環保局已在職棒主場推廣循環杯，預計下半年會在職棒各球場推廣。

王嶽斌說，待觀察下半年職棒各球場推廣情況，若順利，將會擴大到類似棒球活動的特定場域及對象，如演唱會等。