衛生疑慮 循環杯使用率不到1%

環保署去年七月起實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，民眾自帶杯可至少折五元，同時推動循環杯借用，但一年過去，綠色和平昨公布調查統計，逾九成受訪者聽過循環杯，但曾使用過者僅三成。根據環保署統計，一年來自備杯使用率僅提升一成，循環杯今年上半年雖共借出十萬多杯，但使用率恐更不到百分之一。

為從源頭減量，環保署從去年七月起，管制一次用飲料杯，消費者至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市購買飲料，自備飲料杯，業者應提供至少五元價差優惠，或提供循環杯免費借用服務。

不過根據環保署統計，政策推動一年來，消費者飲料杯自備率僅從百分之六，提高至百分之十六，多數民眾仍使用一次性飲料杯。

此外，今年上半年，約一八四四家門市提供循環杯，約借出十萬三三四三杯，不過若以這些門市賣出的飲料杯數計算，循環杯使用率恐不到百分之一。

綠色和平昨也發布「循環杯民眾認知以及使用經驗調查報告」，報告指出，尚未使用、不願繼續使用循環杯的受訪者中，前三大原因為衛生疑慮占七成二、已有自備杯沒有循環杯需求占五成二、沒有價差缺乏誘因占二成。

綠色和平減塑專案主任徐聖惠說，民眾不願意使用最主要就是衛生疑慮，盼透過政策、企業內部訓練來強化；另有七成六民眾認為一次性與循環杯沒有差異，建議環保署可仿效自帶杯五元優惠政策，讓民眾逐漸養成使用循環杯的習慣。

環保署基管會執秘王嶽斌指出，全台廿二縣市均已規畫飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，其中十七個地方政府已提報實施日期，而台北市、新北市、高雄市及桃園市現階段已正式上路，預計每年可減少約七億六千七百萬個塑膠一次用飲料杯。

王嶽斌說，為加強消費者使用循環杯信心與提升循環杯自主衛生安全管理，已多次邀集業者研商，參考衛福部規定下達「循環（外借）杯良好服務指引」，並針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等六大面向設立「外借杯好服務標誌」，透過清洗流程揭露，定期檢驗，讓消費者放心借用。