蘭恩颱風襲日 星宇航空航班異動一次看
蘭恩颱風襲日，影響當地空中交通。星宇航空傍晚表示，今天取消所有台北往返大阪航班，包含JX820/ JX821及X822/JX823，預計明大阪航線另增派2班加班機，疏運因颱風滯留當地的旅客返台。
星宇航空表示，大阪關西機場目前對外交通恢復時間未定，考量旅客安全，星宇航空取消15日所有台北往返大阪航班，包含JX820/ JX821及X822/JX823。
星宇航空指出，為儘速疏運因颱風滯留於當地旅客返台，16日大阪航線將增派兩班加班機，桃園國際機場飛往關西國際機場航班包括：JX820 08:30 - 12:05、JX822 11:25 - 15:00、JX1820 16:25 - 20:00 （加班機）、JX1822 19:10 - 22:45 （加班機）。
關西國際機場飛往桃園國際機場航班包括：JX821 13:15 - 15:05、JX823 16:00 - 17:50、JX1821 21:10 - 23:00（加班機）、JX1823 23:55 - 01:45+1（加班機）
星宇航空呼籲，旅客搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。
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