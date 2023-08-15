「暫判定」身障童放寬可提早鑑定 專家曝「2難」心境

衛福部公告修正「身心障礙者鑑定作業辦法」，6歲前「暫判定」鑑定作業時間，從60天放寬為90天，預計113年元旦上路，估計3195名幼兒受惠；接受過神經專科訓練的兒科醫師，未來也可以鑑定身心障礙兒童呼吸功能。專家認為，此次2項法規修正，讓身障童家庭可及早接受鑑定及早使用資源，以及讓長期看診的醫師銜接鑑定，皆是好事，但孩子被鑑定為身心障礙一事，無論是家長還是機構，都很兩難。

唐氏症基金會副執行長朱貽莊表示，過去以6歲作為切點，主要考量孩子仍在發育，未來改變的可能性高，因此6歲以前不會直接判定他是身心障礙者，若孩子出現發展遲緩，無論是家長或機構，大多期待孩子透過早期療育，趕上發展速度，不要那麼早被判定、取得身心障礙身分。

朱貽莊說，孩童到18歲以前都還有成長可塑性，專科醫師通常不會在18歲以前，開出永久效期身心障礙證明，多半會開有效期的證明，像是1年、3年，最長不超過4年，時間到期需重新鑑定，像是自閉症等，可能起初是中度，後續變為輕度，又或中度；明顯無法改變者，例如染色體異常的唐寶寶，或先天視覺功能障礙者，就可能開立永久效期身心障礙證明。

朱貽莊說，在台灣身心障礙制度中，若不取得身心障礙身份，無法使用相關資源或享有福利，部分家長可能也認為孩子的身心狀態恢復性較低，會希望儘早取得證明，進入身心障礙系統使用資源。

朱貽莊說，現有的兒童發展中心制度下，只要兒童具備發展遲緩證明，即可使用早療資源，但因為不符合身心障礙資格，對機構來說，收一名早療而沒有身心障礙證明的孩子，無法被計算成為教養服務費收案人數，使得機構得貼更多自籌款、自行吸收服務成本。

朱貽莊指出，部分機構會與家長溝通，希望孩子及早取得身心障礙證明，後續使用相關資源，包括原有的早療以外，還有身心障礙扣除額、特定福利等，減輕家長負擔，機構也能降低成本，「但以專業服務的角度來說，很兩難，一方面希望孩子不要過早被貼標籤，但又希望家長可以減輕負擔」。

有別過去身障兒童若要做鑑定呼吸功能，只能找成人的神經科、耳鼻喉科、精神科、復健科醫師，兒科只有列入胸腔、重症等，此次也納入受過神經專科訓練的兒科醫師，列入可評估人員資格。

朱貽莊認為，對家長來說，孩子從小看診的主治醫師，最了解孩子狀況，判定上也較為準確，過去為了鑑定而找另外的新醫師，醫師不可能第一次看診就幫忙開鑑定，使得家長得跑很多趟，此次修正法規後，對家長來說較方便。