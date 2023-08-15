COVID-19疫情連8週下降 5項防疫措施放寬

衛福部疾管署今天表示，COVID-19本土疫情連8週下降，即起調整5項防疫措施，包含藥局等醫事機構口罩鬆綁、輕症自主健康管理下修至5天、取消探病規範及染疫醫護返工建議等。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧在疫報記者會上表示，8月9日到15日每日平均新增60例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，較前7日每日平均新增74例下降19%。

曾淑慧指出，健保門急診就診人次、併發重症個案數皆連續8週下降，口服抗病毒藥物及機構篩檢陽性率也持續降低，並依疫苗接種狀態、感染率，推估民眾群體免疫超過8成，即起調整5項防疫措施。

調整措施包含出入醫事機構，如藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、精神護理之家，及捐血中心、病理機構等，改為建議配戴口罩；醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構仍應配戴。

COVID-19篩檢陽性輕症或無症狀者，0+N自主健康管理期間由10天下修為5天；取消自主健康管理期間支持性給假。

調整COVID-19檢驗陽性的醫療照護工作人員返回工作建議。取消醫療人員5天支持性給假，回歸一般醫療感染管控常態，改為與民眾請假規定相同。

取消「具有COVID-19相關症狀或尚於自主健康管理期間者，如有必要探病時，應出具當天家用快篩陰性證明」；陪病者則維持現行規範。

世界衛生組織（WHO）8月9日將變異株EG.5列為需留意變異株，曾淑慧說明，EG.5為Omicron XBB.1.9.2子代變異株，免疫逃脫性較佳，有較高的傳染性，但疾病嚴重度未增加，症狀上發燒情況較其他Omicron主要流行株輕微，WHO評估對全球造成公共衛生風險為低。

曾淑慧表示，疾管署監測，台灣從5月起已有82例境外移入EG.5個案，本土病例從5月開始檢出，累積共33例，並自7月起開始有占比上升趨勢，在近4週約占12%，不過本土病例仍以XBB.1.5和XBB.1.16為主。

疫苗能否防EG.5變異株，曾淑慧說，9月將推出的新一代疫苗，是針對XBB.1.5變異株研發，因EG.5也是屬於相似變異株，相關研究顯示，新疫苗也能對抗EG.5；若順利引進XBB.1.5疫苗，將再請衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）做接種建議，應將優先接種高風險民眾。