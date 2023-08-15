快訊

碧桂園爆雷對台灣房市有利？估價師沙盤推演結果：可能因禍得福

從台中搭到林口「3600僅付300」！Lulu爸被搭霸王車 女乘客落網了

COVID-19疫情連8週下降 5項防疫措施放寬

中央社／ 台北15日電

衛福部疾管署今天表示，COVID-19本土疫情連8週下降，即起調整5項防疫措施，包含藥局等醫事機構口罩鬆綁、輕症自主健康管理下修至5天、取消探病規範及染疫醫護返工建議等。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧在疫報記者會上表示，8月9日到15日每日平均新增60例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，較前7日每日平均新增74例下降19%。

曾淑慧指出，健保門急診就診人次、併發重症個案數皆連續8週下降，口服抗病毒藥物及機構篩檢陽性率也持續降低，並依疫苗接種狀態、感染率，推估民眾群體免疫超過8成，即起調整5項防疫措施。

調整措施包含出入醫事機構，如藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、精神護理之家，及捐血中心、病理機構等，改為建議配戴口罩；醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構仍應配戴。

COVID-19篩檢陽性輕症或無症狀者，0+N自主健康管理期間由10天下修為5天；取消自主健康管理期間支持性給假。

調整COVID-19檢驗陽性的醫療照護工作人員返回工作建議。取消醫療人員5天支持性給假，回歸一般醫療感染管控常態，改為與民眾請假規定相同。

取消「具有COVID-19相關症狀或尚於自主健康管理期間者，如有必要探病時，應出具當天家用快篩陰性證明」；陪病者則維持現行規範。

世界衛生組織（WHO）8月9日將變異株EG.5列為需留意變異株，曾淑慧說明，EG.5為Omicron XBB.1.9.2子代變異株，免疫逃脫性較佳，有較高的傳染性，但疾病嚴重度未增加，症狀上發燒情況較其他Omicron主要流行株輕微，WHO評估對全球造成公共衛生風險為低。

曾淑慧表示，疾管署監測，台灣從5月起已有82例境外移入EG.5個案，本土病例從5月開始檢出，累積共33例，並自7月起開始有占比上升趨勢，在近4週約占12%，不過本土病例仍以XBB.1.5和XBB.1.16為主。

疫苗能否防EG.5變異株，曾淑慧說，9月將推出的新一代疫苗，是針對XBB.1.5變異株研發，因EG.5也是屬於相似變異株，相關研究顯示，新疫苗也能對抗EG.5；若順利引進XBB.1.5疫苗，將再請衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）做接種建議，應將優先接種高風險民眾。

COVID-19 疫苗 健康管理

延伸閱讀

新冠疫情連8周下降 今起5大防疫措施鬆綁新制上路

疫情降溫不敵EG.5侵襲 疾管署：5月至今檢出已逾百例

食腦變形蟲初檢出爐 3處進出水口檢體陰性、7處檢驗中

美新冠變異株EG.5恐成主流！新疫苗將問世 專家估乏人問津

相關新聞

新冠疫情連8周下降 今起5大防疫措施鬆綁新制上路

新冠本土疫情連8周下降，雖然目前境外受到EG.5變異株的威脅，但疾管署從多項指標評估我國新冠疫情已經趨緩，疾管署推估國人...

食腦變形蟲初檢出爐 3處進出水口檢體陰性、7處檢驗中

新北日前發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個案。衛福部疾管署15日公布初...

台南持有汽機車比六都最高 機車騎上人行道停放也第一

時代力量今天公布最新民調，台灣擁有機車的民眾比例為77%、擁有汽車的比例為48%，六都當中皆以台南市的比例最高，機車與汽...

文組學歷非阻礙…31歲頂大經濟系想轉當工程師 網質疑：被資遣2次不容易

科技業工程師普遍高薪，是很多人嚮往的職業，若不是資工、資管等本科系出身，卻又想當工程師？有辦法嗎？日前有一名網友發文表示，有一位親戚是經濟系畢業的，想進科技業當工程師，引發網友熱議。

無障礙秘密客查核納入評鑑 今年再增101家市區公車業者

近年因駕駛員拒載身障人士、服務態度不佳及身障人士搭乘公車意外摔傷等事故頻傳，為改善無障礙乘車服務品質，公路總局2019年...

「快篩3條線」護理師傻眼！醫師曝原因「1次2個」：開業12年首見

過去因新冠肺炎大流行，民眾在使用快篩試劑時，皆知出現「2條線」即確診，近日有病患使用流感快篩試劑時竟浮現「3條線」，不只護理師大吃一驚，連醫師都感到意外，指出是因為病患同時感染A型流感和B型流感，才會在試劑上出現3條線，相當罕見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦