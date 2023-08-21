步入中年一夕之間變成「塑膠芭比」？萬一大腦當機，當心「芭比Q了」！

近期最夯的電影《Barbie芭比》讓全球掀起一股粉紅風潮！《Barbie芭比》敘述一個塑膠娃娃變成真人的故事。原本身在粉紅夢幻芭比王國的芭比，某天在派對裡突然問了一個問題：「如果有死亡我們會怎麼樣？」對於死亡意識的覺醒，帶領芭比來到真實世界，她發現自己會變老變醜，平凡的人生常態嚇壞了芭比，也促使她開始思考自己的存在價值……。

電影《Barbie芭比》敘述一個塑膠娃娃變成真人的故事。 圖／shutterstock 提供

「芭比」不好當！健康才是無價之寶

當芭比變成真人，她發現真實世界並不像她想得那般美好，而當真人變成芭比，失去了自我意識和人生自主權，甚至連生活自理能力都沒有，又是多麼令人唏噓？

現代人作息不正常、生活壓力大又缺乏運動，常見一夕之間就腦中風倒地，變成身不由己、行動受限的「塑膠芭比」，更值得注意的是，中風往往來得無聲無息，根據衛福部統計，台灣平均每47分鐘就有一人死於腦中風。藝人納豆、年紀輕輕的健身達人「筋肉爸爸」也驚傳中風，可見中風不分年齡，需要提早預防和準備。

中風年輕化！良好生活習慣是王道

根據醫師臨床觀察，台灣年輕型腦中風患者占比已從早年的5-6%，增加到現在的15-18%，大約每7位腦中風病人當中，就有1位是45歲以下的年輕人。

所謂「腦中風」，泛指腦血管發生變化，導致腦組織損傷，主要可分為以下3種：

1.出血性腦中風：因腦血管破裂造成，如：腦血管瘤破裂、蜘蛛膜下腔出血。

2.缺血性腦中風：因腦血管阻塞造成，造成腦血液流量不足，又稱梗塞性腦中風。

3.暫時性腦缺血發作：因腦部暫時缺血引發中風症狀，但24小時內可恢復。

平時掌握並控制好三高指數、積極控制危險因子，養成「少油、少鹽、少糖、高纖」的良好飲食習慣，加上規律運動、作息正常，維持健康體重，不抽菸並減少酒精等刺激性飲品攝取，可以有效的預防中風。

平時遵循健康生活習慣，有助控制中風危險因子。 圖／shutterstock 提供

中風原因、治療方式大不同！新式手術可避免感染風險

萬一不幸中風，該如何治療？通常急性缺血性腦中風可把握「黃金3小時」，透過靜脈注射血栓溶解劑(rt-PA)治療，或是在6-8小時內透過動脈血管內取栓（EVT）治療。出血性腦中風則須觀察血管破裂狀況，輕微者可透過藥物治療，若有危及生命或意識昏迷之虞，則須進行手術治療。

腦出血時通常也會造成「水腦症」，導致腦壓過高，需透過「腦室引流手術」舒緩腦壓，現在有很多病患會選擇新式「腦室腹腔引流手術」，可將腦室積水引流至腹腔緩解症狀，避免外部管子造成感染。然而，一般調控式「腦室腹腔引流手術」所費不貲，扣除健保負擔仍需自費數萬元。

對病患或家屬來說，中風後只要能痊癒，已是「不幸中的大幸」；若癒後狀況不佳，患者需要長時間休養，失去工作能力，勢必對整個家庭造成強烈的衝擊與負擔。

保對險、有醫靠，做足準備才能安心接招

現代人保險意識抬頭，大多數人都知道，為自己規劃保險是財務準備的第一步。然而，很多40世代消費者，手上有的是20年前剛出社會時購買的保單，因應現在醫療通膨和治療方式進步，保障已不足，若要提高保額，又會擔心保費白繳，該如何聰明保到最能符合自身需求的保險？

安達人壽提醒民眾，隨著醫療科技日新月異以及消費者健康預防保健意識提升，腦中風存活機率持續上升，一旦治療時間拉長，伴隨而來的便是平均治療費用提高，對家中經濟將帶來更大壓力。建議消費者可透過涵蓋「新式手術、新式醫材」給付，同時具備「低保費、高保障」特性的醫療定期險，補足保障缺口，或選擇還本型醫療險，身故或滿期可領回所繳保費，需用時有備無患，沒用到就當成儲蓄，保障自己又可照顧家人。

消費者可透過具備「低保費、高保障」特性的新式醫療定期險，補足保障缺口。 圖／shutterstock 提供

「人的身體有時間限制，但所創造的意義卻可以永遠留下。」電影《Barbie芭比》讓觀眾看見，只要我們願意，隨時都可以成為一個更好的自己，關鍵是，我們是否已經準備好？現實世界充滿各式風浪挑戰，防不勝防，唯有做足準備，才能和芭比一樣，以最優雅的姿態，安心hold住，完美接招！瞭解更多保障規劃：https://mchubb.tw/AUu70