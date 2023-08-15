主動脈瓣膜狹窄平均壽命剩5年 心衰嬤手術重生

「我現在多遠都能走。」86歲的高女士雖然講話有點喘，但神采奕奕的模樣，很難想像她因二度主動脈瓣膜狹窄、呼吸困難，在鬼門關前走一遭，幸好導管手術治療後，7天平安出院。

林口長庚醫院心臟血管外科副主任陳紹緯今天在記者會說明，隨著年紀增長，心臟瓣膜會增厚、鈣化，失去正常開闔功能，造成主動脈瓣膜狹窄，常見症狀為昏倒、胸痛、呼吸困難，一旦發生症狀，平均壽命僅剩2到5年，甚至有猝死可能，呼籲勿因害怕手術而延誤就醫。

主動脈瓣膜是負責控制心臟將血液送出的閘口，心室收縮時主動脈瓣膜打開讓血液順利送出，舒張時瓣膜關閉防止血液回流。陳紹緯表示，主動脈瓣膜狹窄一般較常發生在70至80歲左右，會開始出現不同程度的瓣膜退化。

陳紹緯提到，如果瓣膜狹窄無法正常打開，心臟就無法有效將血液送出，供應身體各個器官養分，也因為血液送不出去，心臟需要更賣力工作，才能提供足夠的血液至全身，使得心臟常常處在過勞狀態，可能慢慢失去功能。

傳統外科瓣膜置換手術為標準治療，手術方式為將退化的瓣膜切除，並換上新的人工瓣膜，包括金屬瓣膜及生物瓣膜，長期耐用性已被廣泛證實。陳紹緯說，年輕低手術風險，或有其它心臟疾病需一次處理時，還是優先建議外科主動脈瓣置換手術。

但許多病人年紀太大及傳統手術風險過高，陳紹緯說，經導管瓣膜置換術是一種微創血管內治療，大部分病人可在不插管麻醉下進行手術，由大腿腹股溝打針建立置放途徑，以X光影像系統導引定位，利用導管傳送系統放置瓣膜，取代失去功能的舊瓣膜。

林口長庚醫院外科部副部主任葉集孝表示，台灣健保目前已針對部分族群，開放給付經導管瓣膜置換術的高額材料費用，優先建議使用在高齡族群或高風險病患，如曾經接受過心臟手術或其它重要器官功能不佳的病人。