用變頻電費仍噴上萬！冷氣師傅說真相：定期做一事比換新有效

夏天越來越熱，讓人無時無刻都想躲進冷氣房裡，但每次接到電費帳單卻又不免心驚。一名網友看到本期電費數字後，吶喊以後只能去百貨公司吹冷氣了，一票網友也無奈表示換了變頻依然要付出可觀的電費，有冷氣師傅因而提醒「清潔冷氣」的重要性。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出8月份的電費繳納通知單，上頭顯示的金額是8513元，包括流動電費8476.9元和分攤公共電費35.8元，等於平均1個月要付出超過4200元。發文者心死喊著「看來以後只能去百貨公司打包冷氣回家吹了」，並詢問眾網友的電費金額。

網友們紛紛透露自己的電費，並懷疑問題出在發文者用的冷氣上，「該換冷氣了，3台在每個房間吹，幾乎也是要24小時，兩個月起來也才3千」、「住家8千多是100坪嗎？有用變頻冷氣嗎？」、「2009，會熱就開，全戶用電，你要裝變頻一級的」、「換冷氣省很多，之前用24小時，用不是一級變頻省電冷氣，兩個月8千到1萬多不等，現在換一級變頻冷氣，兩個月不超過3千，超省」、「很多老人家都捨不得換掉定頻老冷氣啊，殊不知老冷氣吹的電費幾個月就可以買一台新的大品牌的1級節能變頻冷氣了」。

但也有部分網友哀怨，即使換了變頻，電費依然繳得令人心痛，「這次電費真的貴到莫名其妙」、「我家比你的誇張！生活模式都一樣，我看到都覺得是不是電表壞了，我家冷氣還是全變頻，除濕機也是變頻」、「這個月我套房電費3千多，都傻眼了…很納悶怎麼突然暴增了」，還有人曬出高達16,486元的帳單說：「4台變頻冷氣，換得很無感，電費也是貴到無言。」

有人疑惑「十幾年前的變頻跟近幾年的變頻有差很多嗎？電費每次都破萬」，對此有網友回應「越新的、節能等級越高的越省電…節能標章107年以前的節能1級現在變成4級節能，這就差很多了」。

但也有內行人提醒，關鍵其實不在新舊，而是有沒有定期保養，「認真說差一點點而已，差最多的在冷氣沒洗，導致葉片灰塵很多，出風量減少會很耗電」、「老了如果是一級變頻還是省，前提要乾淨冷房快」、「身為一個洗冷氣師傅，只能說，你各位想省錢一定要定期洗冷氣」。