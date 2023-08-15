孕產婦高血糖恐生巨嬰 健保署加付血糖試紙1.2萬人受惠

台灣少子化嚴重，每個孩子都是寶，為提升孕產婦照護品質，健保署放寬妊娠糖尿孕婦血糖試給付規定，從懷孕28周以上放寬為自確認懷孕起，經診斷有糖尿病患者，包括孕前已診斷、孕期新診斷與妊娠糖尿病，一天給付5片血糖試紙至生產為止。健保一年挹注4千4百多萬點預算支應，約1萬2千800多名孕婦受惠。

健保署長石崇良說，健保自99年起給付第一型糖尿病血糖試紙，並經與中華民國糖尿病學會、台灣周產期醫學會、台灣婦產科醫學會及中華民國內分泌學會等共同討論擴增給付範圍，未來會在財務可負擔及根據真實世界資料（real world data）證據，將具有臨床實證效益且臨床治療所須的特殊材料放寬使用條件，提升使用可近性。

健保署表示，妊娠期糖尿病涵蓋孕前糖尿病和妊娠糖尿病，懷孕期間過高的血糖可能導致孕婦高血壓、子癇前症、酮酸中毒等併發症。高血糖也可能通過胎盤影響胎兒，引發巨嬰症、早產、新生兒低血糖等風險，有較高的風險發生先天發育異常。

維持妊娠期的血糖穩定非常重要，透過密切的血糖監測及良好的血糖控制和照護，可以有效降低可能發生的併發症，確保母嬰的健康和安全。