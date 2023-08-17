快訊

絕不姑息！民進黨大陣仗提告館長 大選律師團共12位律師

賣上海豪宅回台養老！62歲方芳芳近照曝光網友驚呆　

快檢查！FBI曝手機「8大徵兆」恐被詐騙中 APP恐害你存款噴光

感染新冠竟增加帶狀疱疹發生率！醫呼籲趕快打疫苗保護自己

撰文／ 聯合線上／林俊

根據衛福部疾管署統計，台灣新冠肺炎本土病例數，約佔總人口數 43%， 將近一半台灣人曾經確診，而美國感染科醫學會研究指出，50 歲以上曾經感染新冠肺炎，發生帶狀疱疹（皮蛇）風險會高出 15%，醫學界呼籲民眾需施打帶狀疱疹成人疫苗，以免皮蛇趁機上身。

水痘病毒再起引發帶狀疱疹 數月劇痛難忍受

台大醫院小兒部感染科主治醫師顏廷聿表示，在 1992 年台灣全面施打水痘疫苗前，大部分人幼童時期都有感染水痘經驗，雖然紅疹會慢慢消退，但水痘病毒其實並沒有被消滅，而是潛藏在背根神經節中，等待免疫力低下時，再次吹響進攻號角，而此時症狀表現便不再是水痘，而是更加擾人的帶狀疱疹。

顏廷聿醫師說明，只要曾經感染水痘，未來就有發生帶狀疱疹風險，在成人一生中，約有三分之一風險會罹患帶狀疱疹，尤其年過 50 歲後，身體機能與免疫能力都開始明顯下降，讓罹患帶狀疱疹的機率不斷增加，一旦發病，絕大部分患者會產生疹後神經痛，造成連續數月劇烈疼痛。

帶狀疱疹恐留後遺症 視力聽力面部表情都受損

顏廷聿醫師則強調，帶狀疱疹不僅會引起強烈劇痛，還會根據病毒侵犯的位置，衍生出不同的併發症，包含視力、聽力、面部等，都可能因神經受傷， 導致相關功能受到損害，患者歷經疹後神經痛，再加上各種併發症危害，生活品質勢必大受影響。

預防勝於治療 帶狀疱疹疫苗有效阻斷病毒肆虐

雖然帶狀疱疹有藥物能夠治療，但須在發病三天內服用效果最好，然而帶狀疱疹初期症狀不明顯，很容易被患者忽略，當皮膚病徵快速擴散，患者感覺到疼痛難耐時，藥物作用便不大，因此阻擋帶狀疱疹最好的方式，就是施打帶狀疱疹疫苗，讓病毒沒有再次侵犯身體的機會。顏廷聿醫師也補充，目前帶狀疱疹疫苗有活性與非活性兩種，因此建議 50 歲以上、慢性病患、長期壓力疲勞民眾施打疫苗。

成人也要疫苗保護健康 接種懶人包資訊一手看

近年來因為新冠肺炎的關係，民眾也漸漸意識到，成人也需要疫苗來保護自己，而 2023 年台灣疫苗推動協會更推出成人疫苗接種懶人包，協助民眾快速瞭解，哪些族群要施打哪些疫苗。

若想瞭解更多成人疫苗接種資訊，請至台灣疫苗推動協會官網查詢成人疫苗接種懶人包。

感染新冠竟增加帶狀疱疹發生率！醫呼籲趕快打疫苗保護自己。 圖／顏廷聿醫師 提供
感染新冠竟增加帶狀疱疹發生率！醫呼籲趕快打疫苗保護自己。 圖／顏廷聿醫師 提供

接種疫苗、健康飲食與規律運動預防疾病的措施之一！ 若有醫療及疫苗接種相關問題，請務必諮詢醫護人員。

此報導由廠商贊助刊登以增進民眾之衛生知識，但受訪者未收取任何報酬。
NP-TW-AVU-PRSR-230007

相關新聞

大雷雨炸南高屏恐持續到周六 氣象局曝8月下旬起颱風生成機會大增

中央氣象局今天針對南部地區發布豪雨特報。中央氣象局預報員謝佩芸說，今天整個比較明顯從海上移入的對流雲系，以南部為主，台灣...

網哀號「像颱風」 粉專曝強烈雷雨帶掛在這 3縣市慎防災情

高雄市今天出現致災性強降雨，多條道路嚴重積淹水。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，強烈雷雨帶就掛在台灣西南海域，再...

夏威夷大火百死 賈新興分析野火發生3要素 和朵拉有關

夏威夷發生史上最嚴重的野火事件，已造成逾百人喪命。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書探討關於夏威夷茂宜島森...

玉山氣象站80歲了 鄭明典分享歷史鏡頭 背後故事感人

中央氣象局前局長鄭明典在臉書PO出玉山現況的照片，他表示，畫面中雲幕下沉一些，玉山露出頭來，北峰氣象站在此和它對望80年...

今明兩天低壓帶影響最明顯 吳聖宇：中南部雷雨並往北擴展

今天台灣還是在低壓帶配合西南風的影響下，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今天清晨中...

今明兩天台中以南大雨 賈新興指這段期間有利颱風生成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今明兩天，台中以南有局部較大雨勢發生的機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦