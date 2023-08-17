根據衛福部疾管署統計，台灣新冠肺炎本土病例數，約佔總人口數 43%， 將近一半台灣人曾經確診，而美國感染科醫學會研究指出，50 歲以上曾經感染新冠肺炎，發生帶狀疱疹（皮蛇）風險會高出 15%，醫學界呼籲民眾需施打帶狀疱疹成人疫苗，以免皮蛇趁機上身。

水痘病毒再起引發帶狀疱疹 數月劇痛難忍受

台大醫院小兒部感染科主治醫師顏廷聿表示，在 1992 年台灣全面施打水痘疫苗前，大部分人幼童時期都有感染水痘經驗，雖然紅疹會慢慢消退，但水痘病毒其實並沒有被消滅，而是潛藏在背根神經節中，等待免疫力低下時，再次吹響進攻號角，而此時症狀表現便不再是水痘，而是更加擾人的帶狀疱疹。

顏廷聿醫師說明，只要曾經感染水痘，未來就有發生帶狀疱疹風險，在成人一生中，約有三分之一風險會罹患帶狀疱疹，尤其年過 50 歲後，身體機能與免疫能力都開始明顯下降，讓罹患帶狀疱疹的機率不斷增加，一旦發病，絕大部分患者會產生疹後神經痛，造成連續數月劇烈疼痛。

帶狀疱疹恐留後遺症 視力聽力面部表情都受損

顏廷聿醫師則強調，帶狀疱疹不僅會引起強烈劇痛，還會根據病毒侵犯的位置，衍生出不同的併發症，包含視力、聽力、面部等，都可能因神經受傷， 導致相關功能受到損害，患者歷經疹後神經痛，再加上各種併發症危害，生活品質勢必大受影響。

預防勝於治療 帶狀疱疹疫苗有效阻斷病毒肆虐

雖然帶狀疱疹有藥物能夠治療，但須在發病三天內服用效果最好，然而帶狀疱疹初期症狀不明顯，很容易被患者忽略，當皮膚病徵快速擴散，患者感覺到疼痛難耐時，藥物作用便不大，因此阻擋帶狀疱疹最好的方式，就是施打帶狀疱疹疫苗，讓病毒沒有再次侵犯身體的機會。顏廷聿醫師也補充，目前帶狀疱疹疫苗有活性與非活性兩種，因此建議 50 歲以上、慢性病患、長期壓力疲勞民眾施打疫苗。

成人也要疫苗保護健康 接種懶人包資訊一手看

近年來因為新冠肺炎的關係，民眾也漸漸意識到，成人也需要疫苗來保護自己，而 2023 年台灣疫苗推動協會更推出成人疫苗接種懶人包，協助民眾快速瞭解，哪些族群要施打哪些疫苗。

若想瞭解更多成人疫苗接種資訊，請至台灣疫苗推動協會官網查詢成人疫苗接種懶人包。

感染新冠竟增加帶狀疱疹發生率！醫呼籲趕快打疫苗保護自己。 圖／顏廷聿醫師 提供

接種疫苗、健康飲食與規律運動預防疾病的措施之一！ 若有醫療及疫苗接種相關問題，請務必諮詢醫護人員。

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