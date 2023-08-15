醫院評鑑／員基、亞大、土城醫 超大型地區醫院

醫院評鑑展開，醫院間競爭激烈，但也有地區醫院規模已超過區域醫院，卻還是不願升格，其中以員林基督教醫院、台中市亞大醫院、新北市土城醫院為代表；為此，衛福部擬將要求每月健保申報超過一定點值的地區醫院，必須參加醫院評鑑，以盡到更多責任。

目前全國共有十九家醫學中心、八十家區域醫院，這近百家屬大型醫院；地區醫院約三百家，民眾部分負擔只需八十元，一旦晉升區域醫院，部分負擔則拉高至二三○元，一名資深醫界人士說，明明是重量級選手，卻寧願參加羽量級比賽，最大原因應是擔心客源流失。

員林基督教醫院行政副院長施淑惠表示，該院設立初衷是服務地區居民，目前為地區醫院，經衛福部核定為二六五床，符合區域醫院二五○床規模，但因護理人力不足，床數並未全開。

施淑惠指出，員基規模漸成長，預計下次評鑑將爭取升級區域醫院，但升級後，確實將提高就醫民眾的部分負擔。

位於新北市泰山區的輔大醫院開設迄今五、六年，規模不小，但前幾年均為地區醫院，直到去年醫院評鑑合格，今年年初才升格成為新北市第八間區域醫院。新任院長黃瑞仁表示，將朝醫學中心目標努力，但這還需要數年累積。

該名資深醫界人士以「踩在巨人肩膀上的地區醫院」來形容這幾家「超大型地區醫院」，儘管均通過教學醫院評鑑卻遲未升格，原因在民眾部分負擔較低，可吸引更多病患。衛福部也發現此奇特現象，規定每月健保申報超過一定點值地區醫院須參與升格區域醫院評鑑。