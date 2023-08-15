醫院評鑑／搶進醫學中心 獲名聲地位

醫院評鑑今年恢復後，醫學中心名額仍是兵家必爭之地，各大醫院無不戰戰兢兢、積極準備。外界好奇，成為醫學中心，目的是多一點健保給付？或有何誘因，才讓醫院搶破頭？醫界人士分析，關鍵在「醫院名聲」、「社會地位」，這也是現任醫學中心院長的「頭銜」保衛戰。

為確保醫療品質，衛生署（現衛福部）與教育部於一九七八年起舉行教學醫院評鑑，一九八八年擴及所有醫院辦理醫院評鑑，台灣是繼美、加、荷、澳等國後，全世界第五個、全亞洲第一個實施醫院評鑑制度的國家。

依不同規模，國內醫院分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每四年需評鑑一次，而每二百萬人口地區可設置一家醫學中心，被認為最頂尖的醫院，競爭激烈。二○一六年，衛福部想出「準醫學中心」名稱，讓沒有如願成為醫學中心的區域醫院，升格為準醫學中心，目前全國共有三家，分別為衛福部雙和醫院、台北慈濟及義大醫院。

各醫院搶破頭希望成為醫學中心，到底有何誘因？

如依醫療機構設置標準，不同層級醫院健保給付確有高低，如住院診察費，醫學中心一床一天四六八點、區域醫院四四二點、地區中心三九八點。醫學中心急性病房一床一天健保給付五九八點，區域醫院與地區醫院同為五三二點。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫學中心可拿到較高健保給付，但這並非「絕對誘因」，主要還是社會聲譽，且讓醫學生、實習醫師等招募更順利。想維持或成為醫學中心的成本，遠遠超過從健保獲得給付，這一兩年，多家醫院為此已投入十多億元，甚至更多。

不具名醫界人士說，醫學中心醫院評鑑，可視為現任院長績效展現，一旦丟失，院長將成千古罪人。為通過評鑑，大部分醫學中心都先請外部專家進行五、六次預評，模擬演練了解自身缺點。