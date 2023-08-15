北一女悠遊卡夯 兩批1萬卡搶光

慶祝北一女120周年校慶，校方和悠遊卡公司合作推出北一女制服悠遊卡，昨天上午11點開放第一批5千卡預購，15分鐘搶購一空，緊急開放第二批5千卡預購，昨天下午2點又賣光，正協調廠商再加售。悠遊卡公司董事長林志盈表示，會提撥10%銷售金額、捐出39萬元，做為北一女推動社會公益活動的圓夢基金。

北一女將在12月12日迎來120周年校慶，昨天舉辦校慶活動起跑典禮記者會，校長陳智源表示，北一女鼓勵在校生要用力量善盡社會責任，期待學校培育更多優秀女性。這次推出制服悠遊卡，特點是一經感應過卡就能唱出校歌，陳智源說，當初他在選擇要擷取哪一句苦惱很久，最終選擇「為我女界增光耀」這句話。

悠遊卡董事長林志盈說，北一女過去和悠遊卡公司有很多合作，包括預約午餐、開冷氣都能用悠遊卡付款，校內也設一台悠遊卡加值機，方便學生加值，去年新生學生證更使用二代卡，只要下載App將帳戶和手機連結，便可直接透過手機加值。據統計，目前校內可使用非現金付款項目已達約70%。

至於北一女今年120周年校慶，校方準備一系列活動，包括聯歡晚會、北一卓越講座、全球北一路跑、校友返校日、北一家族Open Day、校慶舞會等；修復兩年的光復樓古蹟校舍也將於12月完工。