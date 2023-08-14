疾管署取消醫療照護人員支持性給假 兩大情形恢復上班

國內新冠肺炎疫情趨緩，衛福部疾管署今公布，針對醫療照護工作人員確診者於自主健康管理期間，原鼓勵醫療機構支持性給假，明起實施新制，建議確診後停工至退燒至少24小時，期間未使用退燒藥，且相關症狀緩解後，即可恢復上班，但自主健康管理期間仍應評估與病人接觸的適當性。另自主健康管理者若有探病的必要時，不需出具當日家用快篩陰性證明。

疾管署副署長曾淑慧說，明（8／15）起將實施「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）篩檢陽性民眾自主健康管理建議」及取消各類對象自主健康管理期間的支持性給假措施，因此，今調整檢驗陽性醫療照護工作人員返回工作建議及民眾探病（視）相關篩檢建議。

曾淑慧說，新冠肺炎檢驗陽性的醫療照護工作人員，依「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）篩檢陽性民眾自主健康管理建議」進行自主健康管理，但建議於停止工作至退燒至少24小時，期間未使用退燒藥，且相關症狀緩解後可恢復上班，但上班後應確實遵循呼吸道衛生及咳嗽禮節，照護病人時應全程配戴口罩，並加強手部衛生，若於自主健康管理期間開始上班，應評估接觸病人的適當性。

但醫護人員如移植、血液腫瘤科工作人員，因接觸免疫功能低下患者，建議自發病日或採檢陽性日5日內，且相關症狀緩解前，暫時調整工作或暫停上班，或由單位主管依工作人員發病日或採檢陽性日、症狀緩解、檢驗結果等，評估返回原工作或調整工作內容。

此外，取消「具有COVID-19相關症狀或尚於自主健康管理期間者，如有必要探病（視）時，應出具當日家用快篩陰性證明」，具有新冠肺炎相關症狀或尚於自主健康管理期間者，盡量避免前往醫院探病或機構探視、陪伴、陪住。但若是此類對象要至醫院陪病，仍維持現行應出具當日家用快篩陰性證明的篩檢建議。

曾淑慧呼籲，醫療及照護機構為高傳播風險之場所，進入醫療及照護機構應落實手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節，並配合醫療照護機構相關感染管制措施，降低疾病傳播風險。