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大潤發、家樂福黃魚驗出禁藥 食藥署拉高對中邊境管制

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署，5至6月期間共抽驗發現4件黃魚違規，檢出國內不准用動物用藥殘留，竟是在知名大賣場家樂福、大潤發所檢出。圖／食藥署提供
食藥署，5至6月期間共抽驗發現4件黃魚違規，檢出國內不准用動物用藥殘留，竟是在知名大賣場家樂福、大潤發所檢出。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布「禽畜水產品」後市場查驗結果。5至6月期間共抽驗1038件，其中4件黃魚檢出國內不准用動物用藥殘留，竟是在知名大賣場家樂福、大潤發所檢出。食藥署副署長林金富表示，台灣市面的黃魚多為中國進口而來，溯源上有相當難度，已針對中國黃魚採取「邊境加強抽批檢驗」措施。

食藥署聯合各地方政府衛生局，針對後市場食品安全進行抽樣檢驗，稽查對象為產品進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳、大賣場、超市等場所進行抽驗5至6月禽畜水產品動物用藥殘留總計抽驗1038件，禽、畜產品全數合格，但抽驗的111件水產品中，檢出4件不合格黃魚。

本次食藥署抽驗不合格的業者為，家樂福台東分公司、家樂福苗栗分公司、大潤發流通事業股份有限公司平鎮分公司販售的「黃魚」各一批，以及珍饌全冷凍牛排海鮮連鎖專賣店販售的「冷凍黃魚」一批，檢出恩氟奎林羧酸0.02ppm至0.08ppm不等。

林金富指出，恩氟奎林羧酸是氟奎諾酮類抗生素之一，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌、黴漿菌具有抗菌作用。國內僅准於牛、豬、家禽類使用，用於治療沙門氏桿菌症、大腸桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染及對恩氟奎林羧酸敏感的細菌所引起的感染症，並未核准於水產動物中使用。人體若過量使用，可能會導致腸胃不適，嚴重將影響腎功能。

林金富說，食藥署針對4件抽驗不合格黃魚進行溯源時，發現供應商皆非養殖業者，來源皆為進口而來，目前貨品都已銷售完畢。台灣黃魚主要來源國為中國，今年邊境統計，共進口444批黃魚，抽驗43批、1批不合格。

林金富表示，由於後市場黃魚的源頭溯源有難度，因此除了針對供應商臺南市魚洋商行、桃園市朵芬貿易有限公司、彭O容，祭出6萬元至9萬元不等的罰鍰以外，也主動將中國進口來台黃魚的邊境抽驗比率提高，從一般的2%至10%，調高到加強抽批的20%至50%。

食藥署針對4件抽驗不合格黃魚進行溯源時，發現供應商皆非養殖業者，來源皆為進口而來，目前貨品都已銷售完畢。圖／食藥署提供
食藥署針對4件抽驗不合格黃魚進行溯源時，發現供應商皆非養殖業者，來源皆為進口而來，目前貨品都已銷售完畢。圖／食藥署提供
林金富指出，恩氟奎林羧酸是氟奎諾酮類抗生素之一，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌、黴漿菌具有抗菌作用。圖／食藥署提供
林金富指出，恩氟奎林羧酸是氟奎諾酮類抗生素之一，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌、黴漿菌具有抗菌作用。圖／食藥署提供

抽驗 食藥署 家樂福

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