【撰文・安然咖啡】

黑咖啡和美式咖啡是兩種常見的咖啡飲品，它們在製作方法、濃度、風味和文化背景等方面有著一些明顯的差異。讓我們深入探討這兩種咖啡的不同之處。

製作方法：

黑咖啡通常被稱為純咖啡或直接咖啡，是以咖啡豆為唯一成分，用熱水沖泡而成。製作黑咖啡的方法有很多種，最常見的是使用咖啡壺、手沖壺或咖啡機來將熱水通過咖啡粉過濾而得。這種方法可以充分保留咖啡豆的風味和特性，讓咖啡的口感更為濃郁，帶有明顯的苦澀感。

美式咖啡則是一種將濃縮咖啡與熱水混合的飲品。這種咖啡的製作方法比較簡單，通常是由咖啡機在製作濃縮咖啡時，自動加入熱水以稀釋濃縮咖啡而成。這樣做的目的是為了降低咖啡的濃度，使其更接近於普通的咖啡飲品，同時保留一定的咖啡豆風味，但相對於黑咖啡而言，美式咖啡的口感會更加淡雅和清爽。

濃度和風味：

黑咖啡由於沒有被其他成分稀釋，通常比較濃郁和苦澀。咖啡的風味主要來自咖啡豆本身，並且通常帶有深色的口感。黑咖啡的製作過程注重咖啡豆的品質、烘焙程度和沖泡的時間，以達到最佳的風味和濃度。

美式咖啡則因為加入了熱水的緣故，相對於黑咖啡來說，它的濃度會較低。這使得咖啡因為稀釋，味道也相對較淺，並且有些類似於水果香氣。美式咖啡的風味比較溫和，對於不喜歡咖啡苦澀的人來說，它可能更受歡迎。

咖啡因含量：

由於黑咖啡沒有被稀釋，因此其咖啡因含量通常比美式咖啡高。咖啡因是咖啡中的一種天然刺激性物質，對於提神和增加警覺性有一定的作用。

相對地由於美式咖啡是經過稀釋的，其咖啡因含量相對較低。這也是為什麼有些人選擇在晚上飲用美式咖啡而不是黑咖啡，以避免因咖啡因的刺激影響入睡。

文化背景：黑咖啡和美式咖啡在文化背景中有著不同的地位和喜好

黑咖啡在咖啡文化的發展中佔據著重要的位置，它強調咖啡豆本身的風味和品質，對於真正的咖啡愛好者來說，黑咖啡可能更具吸引力。黑咖啡在一些國家和地區被視為一種純粹和純正的咖啡風味的代表。

美式咖啡則在西方文化中較為普及，尤其是在美國，這種咖啡是最常見的咖啡飲品之一。美式咖啡的淡雅和清爽風味更受一般大眾歡迎，也更容易適應不同口味的消費者。

總結來說，黑咖啡和美式咖啡在製作方法、濃度、風味和文化背景等方面存在著明顯的差異。它們各自擁有自己的特點和魅力，而消費者可以根據自己的口味和喜好來選擇其中一種或兩種咖啡。無論是追求濃郁苦澀的原始咖啡風味還是喜歡淡雅清爽的口感，咖啡文化的多樣性使每個人都能找到適合自己的理想咖啡飲品。

作者：安然咖啡

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：黑咖啡、美式咖啡一樣嗎？快速帶你分辨兩者差異