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中元節少燒金紙 環保署推線上祭祀

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

少燒紙錢與香可以減少空汙，環保署推環保普渡，建議改用線上祭祀！環保署14日表示，中元節將至，雖然拜拜是傳統習俗，但過去包括紙錢、香與祭品都造成不少浪費與空汙，未來建議少燒香，改用白米或鮮花祭拜，並採用大面額紙錢、不放鞭炮與採用線上祭祀，以改善空氣品質，減少環境汙染。

環保署空保處處長蔡孟裕指出，台灣紙錢的焚燒量有3成來自中元普渡，雖然近3年來在寺廟與民眾的配合下，陳情案件數減少18%，但還是有努力空間。因此環保署推出「普渡祭祀2.0」：減少供品量、不燒香改拱手拜、用白米鮮花代替紙錢與香，或是捐錢給社福團體取代紙錢開銷等。

另外，許多寺廟都有推出線上普渡的服務，民眾可以上網參考；未來如果要舉行大型普渡活動，也呼籲民眾集中辦理，以減少垃圾浪費。蔡孟裕說明，過去民眾買供品都會買得很豐盛，但總是會吃不完，以後吃多少就拜多少，還可多選用當季、在地食材，可以減少碳足跡。

蔡孟裕說，環保署也有跟四大超商合作「以功代金」的服務，近3年累積捐款超過1.5億元。台北市環保局曾股長分享說，台北市99%寺廟沒有燒香或紙錢，如果有燒香或紙錢需求，會請寺廟改採線上祭祀、以功代金或以米代金（白米代替紙錢）的方式，或是集中到開過爐的大金爐焚燒。

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環保署 北市 捐款

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