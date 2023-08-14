從國民妹妹蛻變成史劇女神！關於最美童星金所泫你一定要看的10大韓劇作品

你知道金所泫演過哪幾部戲嗎？

被觀眾譽為「最美童星」的金所泫（김소현），雖然年僅24歲，不過自從8歲時客串KBS電視劇《幸福的女人》便以童星身份正式出道，後來她與金裕貞在《擁抱太陽的月亮》中分別飾演主角許煙雨、尹寶鏡童年時期，兩人的演技也備受外界看好。此外，金所泫在《Who Are You—學校2015》一人分飾兩角，更是一舉拿下第8屆韓國電視劇節年度STAR獎，也打開金所泫在台灣的知名度。



你還知道金所泫哪些人氣韓劇呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看金所泫引發網友熱烈討論的電視劇有哪幾部吧！

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No.10 《君主—假面的主人》

金所泫在《君主—假面的主人》中飾演女主角韓加恩，不僅善解人意、獨立還富有正義性格，原本她以為擁有強大財富與權力的編首會導致父親成為大逆罪人，才會被李煊（俞承豪飾演）的父親斬首，後來才得知加害者另有其人。最終韓加恩在相處過程中不知不覺中愛上李煊，如願嫁給對方。

觀眾對於該部劇也給予極高評價，「不得不說男女主角真的都超會演戲的」、「這一部真的不推不行，從劇本到演員到演技每一點都沒有可以挑惕的地方」、「有所泫妹妹就必追」、「就是衝著俞承豪和金所泫看的，真的不後悔啊」。

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No.9 《想你》

MBC電視劇《想你》講述女主角李秀妍（尹恩惠飾演）為殺人犯女兒，不僅被稱為「27號」，還遭同學惡意排擠，男主角韓正宇（朴有天飾演）反而因為李秀妍善良的真心選擇與她交往。未料在一次綁架過程中，韓正宇拋棄了對方，李秀妍也因此消失14年，為釐清事件真相，韓正宇選擇當一名刑警，希望能找到兇手復仇。

呂珍九、金所泫當年正飾演男女主角童年時期，兩人的公車之吻更是讓許多人記憶猶新，「經典的一段」、「呂珍九跟金所泫兩人真的演很好，很愛兩人之間純愛的氛圍，尤其是秀妍張開雙手對著正宇微笑那一幕，真的是太美了」。

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No.8 《打架吧鬼神》

2016年tvN月火連續劇《打架吧鬼神》，金所泫在其中飾演女主角金賢智，因19歲大考時遭逢車禍變成昏迷不醒的植物人，但靈魂卻突然從身體出竅，金賢智對自己的身世渾然不知。直到5年後遇見驅魔男主角朴奉汃（玉澤演飾演），兩人意外親吻後，金賢智發現漸漸能夠回想起丟失的記憶，在幫助朴奉汃驅魔、朝夕相處下，她也漸漸喜歡上對方。

《打架吧鬼神》因為超脫現實，講述驅魔人、靈魂之間的故事，受到網友熱烈迴響，「這部戲我一邊配飯一邊看，不用燒腦也不會中毒不錯」、「可以為了所泫跟澤演看啦！兩人很可愛XD」。

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No.7 《Radio Romance》

如果你喜歡職場上甜甜的戀愛，推薦你看金所泫與尹斗俊主演的韓劇《Radio Romance》（《廣播羅曼史》）！金所泫在劇中飾演聰明伶俐的宋可琳，從小因為與失明的母親收聽廣播電台，雖然寫作能力不足，但長大後也順利成為一名電台助理作家，小時候宋可琳與池秀浩（尹斗俊飾演）的緣分，也讓兩人在電台相遇後彼此互相喜歡。

《Radio Romance》迎來第16集大結局，男女主角不停親吻狂撒糖也引發PTT鄉民關注，「可琳穿全身黑也好帥氣」、「可琳的情敵真的好多XDDD」、「今天斗俊和所泫的戲份爆多」、「所泫演技進步了，感情戲越演越自然」、「應該叫純情羅曼史」。

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No.6 《擁抱太陽的月亮》

說到金所泫童年時期代表作品，絕對不能不提南韓國民電視劇《擁抱太陽的月亮》！金所泫當年飾演尹寶鏡少女時期，儘管曾因許煙雨假死成為世子嬪，但自始至終都無法獲得李暄寵愛。金所泫的演技也在這部劇受到大眾肯定，甚至抱走2012年MBC演技大賞童星獎、第13屆韓國青年電影節兒童演員獎。

網友對於金所泫在《擁抱太陽的月亮》表現分享，「她演反派角色蠻適合的」、「金所泫不管是古裝還是時裝都好看」、「金所泫和金裕貞都是演技很棒的小美人，都很值得期待，一位古裝扮相佳，一位時裝漂亮，各有千秋」、「已看過的幾部來說，金所泫的戲路似乎較廣一點，可正可邪」。

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No.5 《Who Are You—學校2015》

讓不少台灣人陷入金所泫魅力的韓劇，肯定有《Who Are You—學校2015》！金所泫一人分飾兩角，不僅詮釋受到同學霸凌污辱的妹妹李恩菲，畫上眼線，則展現外表高傲、內心細膩體貼的姊姊高恩星。劇情中由於李恩菲無法忍受霸凌選擇跳海自殺，被高恩星救起後，高恩星決定讓妹妹假扮自己的身份，並且對霸凌者進行復仇。

精彩的劇情也引發觀眾跟播討論，「真的好看！金所泫演得很棒」、「所泫真的是注定吃演員飯的，外貌演技與生俱來」、「本來是為了南柱赫看的，到後來反而更期待所泫的戲份了」。

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No.4 《朝鮮浪漫喜劇—綠豆傳》

金所泫在演藝生涯中接演不少古裝劇，其中《朝鮮浪漫喜劇—綠豆傳》改編自同名漫畫，故事描寫男主角全綠豆（張東潤飾演）誤入寡婦村，沒想到就此與女主角董東珠（金所泫飾演）結識，全綠豆將其從妓女院贖回，兩人便以母女身份過生活，後來全綠豆得知自己的身份為王世子，便開始積極追查身世，卻也從中發現董東珠真實身份為貴族閨秀。

金所泫飾演的東珠角色更是深獲人心，「東珠的設定我也蠻喜歡的，原本只為了一個目標全心全意前進，遇到綠豆後開始轉變」、「好久沒有入坑這麼深了」、「綠豆東珠真的是很可愛的一對CP」。

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No.3 《無用的謊言》

金所泫今年上檔的新戲《無用的謊言》再度打開不同風格與戲路！金所泫在該劇飾演「謊言獵人」穆率熙，由於媽媽從小求神問佛為她求來辨別謊言的能力，從高中時便開始成為她賺錢求生的工作。在碰到男主角、天才作曲家金道河（黃旼炫飾演）後，儘管金道河先前遭誣陷殺人犯，每天都戴口罩、墨鏡出門，但穆率熙仍能聽出他所說的每句話都不是謊言。

網友對於《無用的謊言》也表示，「好久沒有這樣有心動感覺的劇了」、「意外的好看！好期待再來的劇情！」、「所泫第三集跳跳真的是太可愛了」、「真的好看，男女主角淨化眼球～推推」。

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No.2 《喜歡的話請響鈴》

擁有「撕漫女」稱號的金所泫，在2019年接演由漫畫改編的韓劇《喜歡的話請響鈴》，故事講述一位天才高中生千德久（李在應飾演）研發「戀愛鈴」手機APP，只要打開就能查看半徑10公尺以內的人是否對自己有好感，若是雙方互相喜歡且都有打開戀愛鈴，就能敲響對方的戀愛鈴。女主角金昭晀為了不讓戀愛鈴表露心意，決定使用千德久給的「盾」，自此之後再也無法被敲響戀愛鈴，最終她使用茅戳破了盾，但也下定決心不再被戀愛鈴左右自己的心意。

《喜歡的話請響鈴》兩季皆廣受網友討論，「推所泫！但真的覺得第二季才能補充第一季的不足」、「很喜歡這部，覺得主角三人都超有化學反應的」、「推！好好看！一口氣追完八集」、「說不定最後不用戀愛鈴而是用真心去面對自己喜歡的人，然後解開誤會吧」。

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No.1 《月升之江》

金所泫受到網友關注的熱門韓劇就是《月升之江》！《月升之江》改編自小說《平岡公主》，故事背景設定為高句麗王朝，女主角「平岡公主」（金所泫飾演）在出遊時遇到傻裡傻氣的溫達（金志洙、羅人友飾演），溫達對平岡公主一見鐘情，後來平岡公主以廉佳珍身份培養成殺手後，為了一泯殺母仇恨並讓王權回歸王室，加上想要保護國家與百姓的心，於是向權宦展開決鬥，溫達則在旁提供平岡公主必要協助。

因飾演男主角的金志洙陷入霸凌爭議臨時下車，劇組也緊急找來羅人友擔綱溫達角色，金所泫在劇中不僅要分飾平岡公主和延王后兩角，還得跟著補進度重拍，也讓網友心疼表示，「溫達主要都是跟女主對戲，所泫這樣算算真的拍了好多集」、「所泫真的很辛苦QQ但看她在花絮還是打起精神，很有活力，真的是好棒的孩子」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年08月09日至2023年08月08日，共3年。

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