2023台東十大熱門景點 這些地點錯過會後悔！

你若來台東請你斟酌看

蔚藍的太平洋海岸以及綿延百公里的中央山脈，台東好山好水每年都能吸引大批遊客造訪。一年四季遊客都可以找到去台東的理由，春天有繽紛的紅藜田，夏天搭乘熱氣球，秋天賞金黃稻浪，冬天來趟溫泉之旅，台東縣政府統計下，2022年主要觀光景點遊客超過810萬人次，比起2021年成長五成以上。

今天《DailyView網路溫度計》根據台東觀光旅遊網羅列的熱門景點，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出其中十大，網友最常討論的台東觀光景點，你心目中的第一名有上榜嗎？

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No.10 初鹿牧場

初鹿牧場是全台最大的坡地牧場，總共飼養多達250頭的乳牛。牧場內規畫有放牧區、滾草區、餵食區、森林浴等不同區域，另有餐廳及產品販賣區，可在餐廳吃到初鹿鮮奶所做的小饅頭，產品販賣區則有不同口味的初鹿鮮乳與其他相關製品。

初鹿牧場1月首次推出「保久乳」，把100%初鹿牧場鮮乳，變成可以常溫保存的保久乳，而且以迷你瓶裝設計，可愛造型再度洗版社群平台。對此，不少人表示，「方便又可愛」、「這超濃郁，好喝」、「日本超多這種迷你飲料」。

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No.9 多良車站

多良車站被譽為「全台灣最美車站」，除了可欣賞一覽無遺的太平洋海景，獨特的鐵道海景視野，每年都吸引不少遊客造訪。此地原為排灣族「打腊打蘭社」所在地，1937年日治時期更名「多多良」，南迴鐵路於1992年設站時改為現今的多良，2006年因營運成本考量而撤站，憑藉幽靜海景及與世隔絕的氛圍，台鐵預計在2024年復站。

有網友在臉書社團「599坐火車慢遊台灣」發文指出自己在台東獨旅並表示，「在美麗的多良車站可以眺望一望無際的太平洋」。有人留言「多良拍日出也是很漂亮」、「最美的小車站，多良站」、「環境優美」。

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No.8 三仙台

台灣本島2023年第一道曙光在三仙台，每年都有不少「追光者」聚集在此。三仙台是一座離岸島，島上奇石分布，散布著海蝕溝、海蝕凹壁等海蝕景觀。其中又以3座珊瑚礁岩形成的山峰最為獨特，因此民間相傳八仙過海時，李鐵拐、何仙姑和呂洞賓曾在此休息，烙印了仙跡，因此取名為三仙台。

三仙台即時監視影像5月拍到罕見的大氣放電現象，一道閃電如「藍色噴流」般由下而上噴發。對此，有網友表示，「火樹銀花」、「索爾」。台東氣象站解釋，這是大氣放電或瞬態發光事件，屬於自然大氣現象。

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No.7 鐵花村

台東市的夜晚超熱鬧，由台鐵貨倉宿舍改造的鐵花村音樂聚落，聚集著一群欣賞原民歌手表演的民眾。旁邊的假日慢市集，販售獨特的手作小物、農特產品，不少遊客會在市集的彩繪熱氣球燈籠區拍照打卡。

由於鐵花村每週三到週日都會有精彩的音樂表演，因此表演者的粉絲都會在相關宣傳文下方留言。歌手魏嘉瑩為了4月鐵花村表演前往YouTube頻道「驚奇玩起來AmazingTalker Show」宣傳，不少網友在影片下方留言，「小魏的吉他真的厲害，彈奏時都在發光」、「小魏的吉他真的超強超喜歡啊」。

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No.6 金針山

位於台東太麻里的金針山是全台知名的賞花名勝，除了8至10月的金針花季之外，1至3月有櫻花、4至5月有野百合、6至7月是繡球花、11至12月為楓葉，四季造訪皆能觀賞到滿山遍野的美景。除賞花之外，從太平洋升起的日出太陽也是一大看點。

台東太麻里金針山拉力賽3月驚傳火燒車意外，車手還是廖老大的兒子廖洋；比賽途中廖洋的賽車引擎冒煙，接著起火燃燒，所幸該起意外並無人員傷亡。引起網友討論，「還好人平安」、「這火勢就跟飲料店一樣，一下就沒了」。

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No.5 台東車站

台東車站廣播特地選用原住民語言，車站內處處擺設著原住民的木雕創作，讓台東車站與其它車站相比，具有更濃厚的原民特色。旅客不論從南迴或是東部幹線搭火車到台東，都能欣賞到沿途壯麗的山海風景。

3月臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」討論，台東火車站看到與人親近的斷牙橘貓，「希望有好心人可以來幫幫牠 ，我帶著小孩不方便只能幫牠上網求助好心人。」網友留言，「推」、「看到令人痛心垂淚」、「已經有美女過去了，放心」。

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No.4 埡口

南橫公路上的埡口是必去的景點，位處於台東和高雄兩縣的縣界，海拔2,722公尺的埡口，較為人所知的是長達600多公尺，穿越中央山脈主脊的大關山隧道。它是南橫公路最高點，也是台灣海拔最高的隧道。

南橫公路自從莫拉克風災之後中斷近13年，在2022年4月底完成修復，埡口再度成為行經南橫必停之處。有不少網友會在臉書社團「騎車環島趣」發文，不管是分享南橫的旅程或詢問騎車注意事項，都能獲得一群人回應。有人留言，「南橫啞口雲海真的美不勝收」、「騎車小心別撞到動物」。

「埡口」地名曾有一段錯字小插曲，50年前工程單位誤將埡，弄錯成口字邊的啞，所以早期很多民眾照片中，都是口字「啞口」，為讓地名一致性，直到1991年才更正為土字「埡口」。

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No.3 鹿野高台

鹿野高台能夠一覽整個高台地區與卑南溪谷底的田野景色，由於其特殊的地理條件，也是台灣一處優良的天然空域活動場地。鹿野高台6月至8月會舉辦國際熱氣球嘉年華，而其溪谷地形與平原的空間，更是吸引不少飛行傘和滑翔翼玩家。

熱氣球嘉年華2023年擴大規模舉辦，不僅活動天數創新高，更有全球首發全新造型球。此外，去年廣受好評的無人機展演，今年又帶來盛大演出。網友表示，「看來暑假都不用去台東了，根本訂不到房」、「再熱血一次」、「又有藉口去台東了」。

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No.2 嘉明湖

嘉明湖位於三叉山東南側草原上，海拔約3,310公尺，為台灣僅次於雪山翠池的高山湖泊。由於其橢圓外型，嘉明湖被譽為「高山藍寶石」、「天使的眼淚」，外傳嘉明湖的形成，是因隕石撞擊地球表面後造成的隕石坑，十分罕見。想登上嘉明湖看天使的眼淚，可選擇單攻或是入住向陽山屋，但入住山屋必須透過抽籤的方式，但中籤後機率低，所以也有不少山友選擇自行紮營。

近年登山蔚為風潮，高山協作員2月發現南橫登山路線出現大量垃圾、嘉明湖山屋蓄水桶被塗鴉、指示牌被破壞等行徑。有網友酸「台灣最美的風景」、「真的兩岸一家親了」。此外，4月有網友在臉書社團「靈異公社」以〈嘉明湖還魂記－女鬼托夢〉為題發文，她表示夜晚於向陽山屋過夜遇到女鬼托夢，指引她找尋山中遺體。不少網友留言「雞皮疙瘩」、「卡」、「等續集」。

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【網路溫度計】提醒您－

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

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No.1 伯朗大道

錦新三號道路又名伯朗大道，因伯朗咖啡在此拍攝廣告一炮而紅。伯朗大道全長約2.2公里，由於道路兩旁沒有電線桿，加上稻穗成熟時，周圍無邊無際的金色稻浪隨風搖曳，不少遊客會在此騎單車。伯朗大道旁的一棵茄冬樹，因為金城武拍攝長榮航空廣告時，曾在此奉茶樹下乘涼喝茶而被稱為「金城武樹」，吸引許多追星族或遊客前來拜訪。

兩支廣告讓池上的伯朗大道名氣居高不下，但「伯朗」沒事「金城武」卻有事，長榮航空7月表示，因合約到期，不能再使用「金城武」，鄉長林建宏認為，沒有人希望改名「奉茶樹」。網友討論兩極，「想賺錢，付版權費啊」、「可將奉茶樹後面加上（舊名金城武樹）」。金城武經紀公司則表示，對於一般大眾對「金城武樹」的稱呼，並不介意。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年08月08日，共約7個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台東熱門景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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