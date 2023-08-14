健康你我他／樹下石床小睡 涼風吹走暑氣

受到全世界二氧化碳排放量激增影響，地球上的溫室效應也跟著節節上升，南北極冰層更以驚人的速度在融解，因而形成酷暑氣候的常態，人人叫苦難耐。

家庭或工作場所有裝設冷氣設備，可以靠吹冷氣排解熱氣；沒有冷氣的地方，也可吹電風扇來驅散悶熱；或動動手用扇子招風迎涼，也是抗熱方法。

我會在上午11點左右，去住家附近的海軍體育場大樹下納涼。那個地方既寬闊空氣亦佳，視野遠近適中，四周圍都種滿大小樹，置身其中、心曠神怡，暑氣全被陣陣迎面而來的涼風吹走，感覺像春天或秋天，一點也不熱。

大樹下還有一張石床，剛好可以讓一個人躺下來放鬆、睡個午覺，或是坐在上面休息，或是伸展筋骨活動一下，對身體健康有幫助。

避暑首重「心靜」，正所謂「心靜自然涼」。放眼望去，每到中午就有遊客與各地開車族，聚集到這處免費福地納涼。每次我都會在石床上小睡20分鐘後，再回家吃午餐；接近黄昏時，再去體驗涼意，除非下雨，從未間斷。