11縣市豬價破百 秋節恐再飆高

本月卅日為普渡拜拜高峰的「中元節」，由於豬肉需求量高，豬價隨之飆漲；全台十九縣市中，即有十一個縣市的規格豬價，上周六破每公斤百元大關，讓顧客直呼買不下手。豬協預期，這幾天的價格將達高點，雲林肉品市場則說，接續還有中秋節需求，推估價格恐持續攀升。

中華民國養豬協會理事長楊杰說，以往豬價於端午節至中元節間調漲，但今年端午後持平，其實不太尋常；如今價格提高，近期更將達高點，每公斤破百並不誇張。他估計中元節後可能下修，只盼價格能隨自由市場，不要有人為干擾。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健均也分析，其實養豬成本增加外，飼養廠減少，豬隻也銳減，才使豬價上漲。他指出，五千頭以上規模的豬場，與去年五月同期相比，減少九點六萬頭；五百至九百九十九頭規模的豬場則減少四點一萬頭。

洪健均話鋒一轉說，農業部長期透過台糖、休市、放消息等方式壓抑豬價。他分析，台糖育成率沒達成目標，難以達到調節豬價功能，農業部還會以休市與新增專案進口豬肉等方式，刻意壓抑豬價，但豬價應回歸自由市場，才是健康的狀況。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，近幾個月的毛豬批發行情價都落在每公斤九十幾元，原因是國際豬價高漲，進口豬肉量變少，今年比去年少了約三成，加工業者轉而購買國產豬，讓國內豬肉需求量大增，價格因此提升。此外，中元節將至，豬肉需求量提高，周六交易量本來就少，循慣例周六都會是價格高點，預期周一價格就會稍降。

不過雲林肉品市場表示，受到小豬下痢影響，豬源短缺，至今復養狀況仍不足以供應市場需求，接續還有中秋節需求，推估秋節價格恐持續攀升。