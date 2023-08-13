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一張圖看天氣！明午恐現逾36度高溫 這日起變天雨彈炸3天

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局傍晚發布高溫資訊，明天中午前後，台北市、新北市、桃園市、台東縣為黃色燈號（當日高溫達36度以上）。記者林俊良／攝影
中央氣象局傍晚發布高溫資訊，明天中午前後，台北市、新北市、桃園市、台東縣為黃色燈號（當日高溫達36度以上）。記者林俊良／攝影

未來一周時晴時雨，尤其周三至周五天氣最不穩、雨勢最大，除了西南風增強，加上台灣到大陸華南一帶低壓帶活躍，西半部須防局部大雨，東半部午後短暫雷陣雨。周六起，水氣減少、降雨趨緩，回歸典型夏季天氣。另外，蘭恩颱風明可能侵襲日本本州、四國，如有出國計畫，留意最新氣象資訊。

中央氣象局今天傍晚發布高溫資訊，明天中午前後，苗栗縣、花蓮縣為橙色燈號（有連續出現36度高溫機率）；台北市、新北市、桃園市、台東縣為黃色燈號（當日高溫達36度以上）。

中央氣象局預報員林定宜指出，明、後天仍吹西南風，中南部、澎湖、金門及馬祖，不定時有局部短暫陣雨或雷雨；午後大台北、東北部及其他山區，受熱力作用影響，可能有局部短暫雷陣雨。

他提醒，今晚至明天，桃園至苗栗沿海空曠地區、蘭嶼、馬祖有較強陣風；今晚基隆北海岸、東南部、綠島、蘭嶼、恆春半島亦可能有長浪發生。

周三至周五，西南風稍微增強，台灣附近水氣、不穩定度增加，加上大陸華南到台灣一帶都處低壓帶，種種條件配合之下，西半部地區降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨，且有大雨發生機率；其他地區雲量也增多，午後有局部短暫陣雨。

周六至下周日，西南風減弱，降雨趨緩，各地天氣大致多雲；午後西半部地區、各地山區仍有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，未來一周，各地普遍高溫31度至35度；要注意的是，明天大台北、桃園、苗栗、花東有36度以上高溫機率，午後注意防曬，補充水分。

至於颱風動態，林定宜說，第七號蘭恩颱風仍為中度颱風，今天下午在台北的東北東方1830公里海面上，預測明天可能侵襲日本本州、四國附近，對台灣無直接影響。

另外，第八號朵拉颱風，今天下午減弱為輕度颱風，中心在台北東方5100公里海面上，距離極為遙遠，對台不影響，應也不影響其他國家。

未來一周時晴時雨，尤其周三至周五天氣最不穩、雨勢最大。圖／中央氣象局提供
未來一周時晴時雨，尤其周三至周五天氣最不穩、雨勢最大。圖／中央氣象局提供
未來降雨示意圖。圖／中央氣象局提供
未來降雨示意圖。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局 防曬 蘭恩颱風

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