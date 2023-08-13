英仙座流星雨今天別錯過 氣象局：最多每小時近百顆流星

夏夜最壯觀的英仙座流星雨，就在今天，可別錯過了。中央氣象局說，今年英仙座流星雨自7月17日至8月24日，8月13日下午3時至晚上10時為極大期，預估最高為每小時流星量近100顆，時值農曆月底期間，幾乎不受月光影響，觀賞條件頗佳。

氣象局給今天各地的觀星指數評比，花東地區最高、4顆星，其次是北部沿海、北部、宜蘭、馬祖各有3顆星，而中部、澎湖、金門有2顆星，至於南部觀星指數只有1顆星。

台北市立天文館說，每年英仙座流星雨的數量相當多，近年在2016、2017與2021年還曾出現過每小時近150顆的爆發。觀賞流星雨不需要特殊設備，只要在無光害、視野開闊處用肉眼或相機即可捕捉。夜間戶外觀星注意安全，盡量避免使用燈光，使用手電筒可包覆紅色玻璃紙以降低光害。

今明兩天各地為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；桃園至苗栗沿海空曠地區及蘭嶼、馬祖易有較強陣風。