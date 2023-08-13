台人去日本愛買液體OK繃 3大關鍵重點要注意

暑假期間，國人多到日本旅遊，除了旅遊景點外，最喜歡逛藥妝店，其中俗稱「醫用三秒膠」、「液體OK繃」的液體絆創膏為最常購買的產品之一。液體OK繃到底這是什麼產品？衛福部食藥署表示，液體OK繃為醫療器材，用於覆蓋皮膚傷口或燒燙傷部位，提供外部保護，但其含有「樟腦」成分，提醒蠶豆症患者應避免使用，且攜帶液體OK繃返國，合計不可超過4條（罐、瓶、支）。醫師也提醒，液體OK繃不適用於感染性傷口，避免進一步惡化。

衛福部食藥署表示，液體OK繃為「J.5090 液體性繃帶」品項的醫療器材，由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，成分包含Pyroxyline（硝酸纖維素）、Benzyl alcohol（苯甲醇）及Camphor（樟腦）等，利用苯甲醇及樟腦先於皮膚傷口表面微消毒，再藉由硝酸纖維素快速乾燥後，形成一層透明保護薄膜，可避免水份或細菌的侵入及刺激。

依液體OK繃的使用方式，可分成塗抹式及噴霧式2大類，其目的皆為「保護」傷口。食藥署指出，適用三大類型傷口，第一、邊緣整齊的切割傷，第二、非嚴重灼傷，第三、燒燙傷等傷口類型，依照傷口受傷程度、產品成分等，區分為第一等級或第二等級。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，使用「液體OK繃」最擔心就是成分造成皮膚過敏、刺激，如果是開放性傷口、尖銳物的穿刺傷，或傷口已出現紅腫、熱痛等感染症狀，不建議使用，避免傷勢進一步惡化。

黃毓惠說，皮膚任何小傷口都不可輕忽，一旦免疫力低下或皮膚傷口沒有處理好，皮膚上的金色葡萄球菌與鏈球菌，就有可能侵犯到皮膚下層，導致發炎感染，出現紅腫、發熱、疼痛等症狀，最嚴重可能引發敗血症，導致多重器官衰竭。糖尿病等慢性病、香港腳或免疫力低下族群，一定要特別注意傷口狀況，如果有任何異常應盡速就醫。

食藥署提醒，選購此類產品時，應依「醫材安心三步驟」：「一認」認識液體性繃帶是醫療器材；「二看」購買時要看外盒有無標示許可證字號；「三會用」使用前要詳閱說明書，才能正確使用。且無論列屬何種等級，均應依「醫療器材管理法」相關規定辦理查驗登記，確認產品安全、效能及品質無疑慮，並取得許可證後，始得製造或輸入。