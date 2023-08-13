快訊

為何缺牙和失智症關係密切？牙齒不滿20顆且未裝假牙需留意！

科幻片常見…共軍「智能頭盔」亮相 能贏過美國？

捧1.3億現金買境外保單想避稅 卻淪詐騙洗錢人頭帳戶

台人去日本愛買液體OK繃 3大關鍵重點要注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國人到日本旅遊，最喜歡逛藥妝店，其中俗稱「醫用三秒膠」、「液體OK繃」的液體絆創膏為最常購買的產品之一。示意圖。本報資料照片
國人到日本旅遊，最喜歡逛藥妝店，其中俗稱「醫用三秒膠」、「液體OK繃」的液體絆創膏為最常購買的產品之一。示意圖。本報資料照片

暑假期間，國人多到日本旅遊，除了旅遊景點外，最喜歡逛藥妝店，其中俗稱「醫用三秒膠」、「液體OK繃」的液體絆創膏為最常購買的產品之一。液體OK繃到底這是什麼產品？衛福部食藥署表示，液體OK繃為醫療器材，用於覆蓋皮膚傷口或燒燙傷部位，提供外部保護，但其含有「樟腦」成分，提醒蠶豆症患者應避免使用，且攜帶液體OK繃返國，合計不可超過4條（罐、瓶、支）。醫師也提醒，液體OK繃不適用於感染性傷口，避免進一步惡化。

衛福部食藥署表示，液體OK繃為「J.5090 液體性繃帶」品項的醫療器材，由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，成分包含Pyroxyline（硝酸纖維素）、Benzyl alcohol（苯甲醇）及Camphor（樟腦）等，利用苯甲醇及樟腦先於皮膚傷口表面微消毒，再藉由硝酸纖維素快速乾燥後，形成一層透明保護薄膜，可避免水份或細菌的侵入及刺激。

依液體OK繃的使用方式，可分成塗抹式及噴霧式2大類，其目的皆為「保護」傷口。食藥署指出，適用三大類型傷口，第一、邊緣整齊的切割傷，第二、非嚴重灼傷，第三、燒燙傷等傷口類型，依照傷口受傷程度、產品成分等，區分為第一等級或第二等級。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，使用「液體OK繃」最擔心就是成分造成皮膚過敏、刺激，如果是開放性傷口、尖銳物的穿刺傷，或傷口已出現紅腫、熱痛等感染症狀，不建議使用，避免傷勢進一步惡化。

黃毓惠說，皮膚任何小傷口都不可輕忽，一旦免疫力低下或皮膚傷口沒有處理好，皮膚上的金色葡萄球菌與鏈球菌，就有可能侵犯到皮膚下層，導致發炎感染，出現紅腫、發熱、疼痛等症狀，最嚴重可能引發敗血症，導致多重器官衰竭。糖尿病等慢性病、香港腳或免疫力低下族群，一定要特別注意傷口狀況，如果有任何異常應盡速就醫。

食藥署提醒，選購此類產品時，應依「醫材安心三步驟」：「一認」認識液體性繃帶是醫療器材；「二看」購買時要看外盒有無標示許可證字號；「三會用」使用前要詳閱說明書，才能正確使用。且無論列屬何種等級，均應依「醫療器材管理法」相關規定辦理查驗登記，確認產品安全、效能及品質無疑慮，並取得許可證後，始得製造或輸入。

食藥署 衛福部 醫師

延伸閱讀

喝鹼性離子水排毒抗癌？ 食藥署：別花錢買個錯誤期待

立委質疑未查加拿大牛化製場 食藥署：確有查場

兒童氣喘藥「輔舒酮」缺貨 食藥署：廠商控貨8月將到貨

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

相關新聞

不要交通地獄18層！騎樓多路障 台南輪椅族、娃娃車被逼上危險車道

國外媒體報導台灣「行人地獄」，台南交通死傷事故每10萬人死傷人數最多，被網友稱為是「台灣交通地獄第18層」，台南市夢城自...

行人地獄 日籍網紅批駕照竟免換發「不改變台灣會爛下去」

熱愛台灣並在台結婚定居的日籍網紅、漫畫家「Iku老師」（本名佐藤生），在台灣生活13年，他在臉書分享最受不了台灣的事情，...

英仙座流星雨今天別錯過 氣象局：最多每小時近百顆流星

夏夜最壯觀的英仙座流星雨，就在今天，可別錯過了。中央氣象局說，今年英仙座流星雨自7月17日至8月24日，8月13日下午3...

冷凍庫越滿其實越省電！讓冰箱更節能有效率的三大訣竅

在炎熱的天氣裡，不管為了保存食物的新鮮，或者想來杯清涼的飲料，都必須用到家中的冰箱。然而如果冰箱一直開關使用，對電量也具有一定的消耗。日本網站「grape」近來就分享在使用冰箱上，掌握哪些訣竅，可以讓冰箱更節能。

午後雷陣雨 周三起西南風發威、大雨連3天狂轟西半部

中央氣象局預報員林定宜說，今天至周二午後大台北、東北部地區及各地山區都可能有局部短暫雷陣雨，不過降雨規模沒有前幾天來得大...

彰化首度出現登革熱本土病例 個案住北彰化在雲林感染

彰化縣政府衛生局今天宣布彰化縣出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案住在北彰化，他是到雲林縣古坑鄉荷苞村從事筍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦