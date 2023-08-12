強化癌友心理支持 衛福部8月底開會擬訂心理腫瘤指引

癌症病患確診後，除了疾病造成身體不適、藥物治療副作用等，巨大的心理壓力也隨之而來。心理腫瘤學基金會董事長方俊凱同時是國健署癌症防治委員，日前建議政府應針對癌症病人心理問題制定相關政策，衛福部長薛瑞元要求國健署、健保署、醫事司、心理健康司、照護司等，盤點各自現有及未來對於癌症相關政策，將於今年8月22日召開會議，朝擬訂定「心理腫瘤強化效益指引」方向，期許強化心理腫瘤照護。

國健署長吳昭軍表示，現行很多醫院成立癌症資源中心、領航計畫、癌症個管員等，不過部長十分重視癌症病人心理健康照護，因此希望找各司署，統合現有政策，以國健署來說，主要做早期預防、篩檢，若篩檢出疾病後，盡快接續治療。針對心理腫瘤指引會議，預計會討論初次罹癌、罹癌過程、安寧照顧等不同階段，有哪些不足之處需補強，進行檢討以及擬改善策略，以及給付經費支持來源。

台灣每年新增超過10萬人罹患癌症，吳昭軍表示，我國2003年通過癌症防治法，而癌症也屬於慢性病一種，除了急性、感染疾病屬於疾管署範疇，其餘疾病防治都屬於國健署。而4大慢性病包括心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病和糖尿病，風險因子皆類似，過去是一個疾病推出一項防治計畫，但政府希望做整合，及早從慢性病開始預防。

以代謝症候群來說，有5項風險因子，包括三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）及二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項中符合其中3項則代表有代謝症候群，這些危險因子可透過健康檢查找出異常數值，民眾在家也可透過皮尺、血壓計，量測腰圍及血壓。

國健署與健保署去年起推出「代謝症候群防治計畫」，凡是在20歲至64歲的民眾，可就近於基層診所，由醫療團隊針對不健康生活型態，提供戒菸、戒檳、營養、運動等專業指導，讓民眾從日常生活中養成健康習慣，預防或延緩慢性病發生的機會。吳昭軍說，代謝症候群會產生糖尿病、高血壓、高血脂，如果可以早期防治，及時回頭，就能避免疾病產生，「慢性病和癌症一樣，希望不要發病，而非及早確診或治療」。