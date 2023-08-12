心理腫瘤學交流基金會10周年 癌友心理照護成趨勢

癌症治療須兼顧心理健康，財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會今年步入10周年，今舉辦感恩分享茶會，包括衛福部常務次長周志浩、國健署長吳昭軍、臺醫臺北癌症中心主任方慧芬、癌症希望基金會董事長王正旭、台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤、台灣心理腫瘤醫學學會理事長鄭致道、聯合報健康事業部副營運長吳貞瑩等皆出席，共同祝癌症患者達到全人健康境界。

周志浩表示，癌症是十大死因首位，造成生命很大衝擊，當癌友被診斷後，可能出現驚嚇、憤怒、否認、沮喪等情緒，帶給家庭心理衝擊，甚至走上遺憾的道路，無論是癌友、癌友家人或癌友的朋友，每個人都機會面臨癌症問題。感謝心理腫瘤基金會協助政府、社會一起走過這條路，下一期國家癌症防治計畫也將會持續進行。

吳昭軍表示，我國自2003年通過癌症防治法後，至今完成第四期癌症防治計畫，明年第五期癌症防治計畫將開展，一路延續到2030年，衛福部也看見癌症治療中心理腫瘤醫學的重要性，為了強化效益，今年8月底衛福部長薛瑞元將親自召集衛福部各司署，開會研擬心理腫瘤相關指引，期許制定政策後，讓醫療院所付諸實行。

心理腫瘤學基金會董事長、精神科資深主治醫師方俊凱表示，當國內醫療品質持續提升，癌症逐漸慢性病化之際，心理層面的照顧也應該齊頭並進，基金會成立以來，持續與國際心理腫瘤醫學趨勢同步，給予民眾衛教宣導、專業人員訓練、提出政策建言。

有別安寧照護的「四道、五全」道愛、道謝、道歉、道別及全人、全家、全程、全隊、全社區，心理腫瘤增加一道、一全，包括道生、全心，鼓勵病患罹癌，要好好過生活。台灣癌症病患自殺死亡率很高，幾乎高過其他國家，並非指台灣醫療照顧不好，而是病人在某些剎那「跨不過去」，誤以為結束生命「對大家都好」，但並非如此，因此癌症心理層面問題，仍須各界協助。

在基金會10周年之際，方俊凱以基金會吉祥物「阿咘師」許下APPOEF十周年的8個生日願望，包括：癌友六全照護、心腫照護政策、心腫照護機制、心腫教育課程、病情告知訓練、心腫照護指引、心腫臨床研究、亞太世界共榮。