550克巴掌天使 經歷敗血症等難關順利長大

巴掌天使長大不易，4歲閃閃今天和媽媽一起出席馬偕兒童醫院早產兒回娘家活動，活潑可愛萌翻現場，難以想像她剛出生時僅550公克，甚至住院長達7個月，經歷敗血症等難關。

台灣約每10名新生兒就有1名體重過輕，以介於1500到2500公克或低於1500公克來定義，這些體重低或極低的新生兒在醫界被稱作「巴掌天使」，因心肺等器官發展未完全成熟，也是神經動作發展、心智評估異常的高危險群。

隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邁向生活常態化，馬偕兒童醫院睽違3年再度舉辦早產兒回娘家活動，今天約有70組家庭、200人參加，其中4歲閃閃出生時體重只有550公克。

閃閃住院長達7個月，期間曾因壞死性腸炎將小腸切除20公分，之後又歷經敗血症、視網膜病變、慢性肺病等早產兒常見併發症，連人生第1個耶誕節也是在醫院中度過，「閃閃」這個小名背後，藏著加護病房護理師因心疼盼她「厄運閃過」的祝願。

馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋表示，閃閃出生時沒有呼吸，急救約3分鐘後才恢復呼吸心跳，綜合各項成功經驗，像閃閃一樣23週存活邊緣早產兒，馬偕自2021年至今存活率接近九成。

即使順利出院，閃閃直到1歲都必須依賴氧氣跟呼吸器。閃媽接受媒體聯訪時坦言，直到現在都還是會擔心，回想懷孕時規律產檢結果都正常，實在無法想像平日健朗的自己，在沒有任何預兆下竟有早產高風險，但夫妻倆以樂觀正向的心與醫療團隊充分配合，讓閃閃在專業醫療與呵護備至的環境下長大。

張弘洋提醒，有早產風險的產婦或巴掌仙子，應到有經驗能力的醫院照護，才能落實分級轉診、重症集中照顧及新生兒一個都不能少的目標；極低體重的早產兒在出院後仍有許多挑戰要面對，呼籲早產兒家庭與醫療團隊充分合作，共同守護孩子順利成長。