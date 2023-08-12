出生僅550克！ 極早期早產兒「閃閃」甩開呼吸器回娘家

出生僅550克的極低體重早產兒「閃閃」，今年已滿4歲，當時她在馬偕醫院的守護下出生，出生時，不僅體重極低，且沒有呼吸心跳，團隊積極搶救，好不容易恢復呼吸，但在加護病房住了7個月才穩定生命，如今她已成為一位健康的小女孩，今天她跟父母回到馬偕醫院，參加「早產兒回娘家活動」，她的父母提到，會取其小名為「閃閃」，因為加護病房護理師心疼她，期待她能「厄運閃過」而得名。

馬偕兒童醫院今舉辦早產兒回娘家活動，邀請2016年至2020年出生，體重未達2000公克的早產兒家庭逾50組、百人一起回來慶祝。馬偕兒童醫院長許錦城表示，馬偕在早產兒照顧表現不俗。2021年至今存活率接近九成，遠高於世界水準約四成。

馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋說，37周前出生就算是早產兒，但是26周以前出生屬於存活存活邊緣早產兒，雖然在醫療進步下死亡率漸漸下降，但是新生兒體重不滿1000公克仍然很危險。

張弘洋說，「閃閃」在23周就出生屬於極早期個案，出生時體重僅550克且沒有呼吸心跳，現場待命的新生兒科醫師急救3分鐘後才恢復，隨即送到加護病房。閃閃當時因壞死性腸炎將小腸切除20公分，後續又歷經敗血症、視網膜病變、慢性肺病等早產兒常見併發症，住院長達7個月，才帶著氧氣及呼吸器出院，返家時，體重已有6300公克。

閃閃的母親說，懷孕時產檢均正常，只有因為感冒咳嗽引起宮縮及入院後才發現有輕微泌尿道感染問題，難以想像平日健朗的自己，在沒有任何預兆下竟有早產高風險。她說，剛出生時十分憂心，怕閃閃以後不會走路，也怕小時候帶呼吸器肺不好容易感染，處處都要費心，就算是到現在也放不下心，時常感冒。

張弘洋說，剛開始幾乎每個禮拜閃閃都要回診，隨著年紀增長回診的時間慢慢拉長。閃閃母親則說，現在約半年一次到眼科回診，閃閃感冒時也會來馬偕找張醫師看診，張醫師對閃閃的狀況較為熟悉。