台南20多歲男打BNT後出現腦炎症狀 獲救濟金30萬元

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第205次審議小組會議紀錄，此次審查150案，共有10例獲得救濟金。疾管署副署長曾淑慧表示，本次救濟金最高額案例為，台南市20多歲個案在接種BNT出現抽搐、昏倒等狀況而就醫，雖無法確定與疫苗相關，仍核予救濟金30萬元。

10例獲得救濟金中都是新冠疫苗，分別為AZ疫苗4例、BNT疫苗4例、莫德納及高端各1例，救濟金額從5000至30萬元不等，年齡介於20多歲至40多歲之間。

曾淑慧說，台南市20多歲蔡先生，接種BNT疫苗後因昏倒、抽搐等情形就醫，經過血液檢查肺炎黴漿菌抗體惟陽性，個案先前曾有上呼吸道感染症狀，因此推斷腦炎症狀可能為感染所致，無法確定與疫苗相關，核予救濟金30萬元。

另有一名個案為40多歲高雄市姚先生在接種AZ疫苗後因左下肢疼痛而就醫，發現是左下肢靜脈栓塞，後續因治療反應不佳進展至肺栓塞。惟血小板檢驗結果不符合血栓併血小板低下症候群的臨床表現，也無法確定疫苗相關性，核予救濟金新8萬元。