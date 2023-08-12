走出肝病之島陰霾 B肝疫苗接種封面人物警喜現身

我國以往彷彿肝病之島，每5個人就有1個B肝帶原者；歷經B肝疫苗推動近40年的我國肝病防治已經邁入最後階段，目標2030年清除肝病。肝基會董事長許金川表示，「全民腹超總動員」是肝病防治最後一哩路，並且感謝警政單位協助，讓當年協助新生兒注射B肝疫苗的神秘人物今天一同參與。

肝癌與B肝、C肝盛行率高有關，早期有高達8至9成是B型肝炎，1至2成是C型肝炎所致。隨著1984年新生兒接種B肝疫苗，以及藥物納入健保等，讓肝癌發生率漸漸下降。

肝基會總執行長楊培銘教授說，慢性肝病及肝硬化已掉到十大死因之外，而肝癌在十大癌症死因中也早已從盤踞多年的第一名降至第二名。惟許金川說，每年仍有7000人死於肝癌，5000人死於肝硬化；肝臟內部沒有痛覺神經，等到不舒服已經來不及了。

許金川表示，37歲以下新生兒有打過B肝疫苗，但是還有另一些民眾沒有接種，可能等到肝病末期才發現，一次發起全島一肝，建議40歲以上國人每年都要做一次腹部超音波，早期發現肝癌。

我國目前提供45歲以上民眾一生一次B、C肝篩檢，國健署長吳昭軍表示，世衛組織目標2030年清除肝炎，我國預計在2025年消除C肝、2030年消除B肝；為響應此目標，2026年將擴大提供給40歲民眾B肝篩檢。

許金川也特別感謝警政署協助找到1984年B肝疫苗推動時《台灣衛生月刊》上封面人物—新生兒接種疫苗的護理師吳琬玉。現年64歲的吳琬玉回想當年表示，當年在省立台中醫院服務，正好當班因此因緣際會下才參與封面拍攝，很訝異這件事到現在仍引起這麼大回響，但此項政策推動意義重大，自己的女兒後續出生也有接種疫苗也是受惠者。

吳琬玉說，當時肝病盛行率很高，因此先針對孕婦施行篩檢並為新生兒接種疫苗，來阻斷母親垂直感染；新生兒在出生1周內要接種第一劑疫苗並在6個月內分段注射3劑。

肝基會今舉辦29周年慶祝活動，並頒發優秀學術論文獎、學術研究獎助金以及宋瑞樓教授醫療貢獻特別獎（李伯皇教授）、頒發宋瑞樓教授傑出研究特別奬（張美惠教授）等。