台東人平均壽命76歲、比全國少3.38歲 縣府：已逐年縮小

內政部公布「111年簡易生命表」，去年國人的平均壽命79.84歲、台東縣76.46歲，差距3.38歲。台東縣府衛生局表示，台東以意外事故、疾病醫療等整合問題為主，縣府成立跨局處專案小組，提出具體政策全面推動，差距已從110年的4.22歲降至3.38歲，逐步縮小中；台東縣近5年平均餘命增加0.97歲，增幅全國第二。

內政部昨公布「111年簡易生命表」，國人平均壽命79.84歲，男性76.63歲、女性83.28歲；111年國人平均壽命自北而南遞減，台北市83.75歲最高、台東縣76.46歲最低。

衛生局解釋，與110年比較，111年所有縣市平均壽命皆下降，台東縣去年受疫情影響新冠肺炎死亡人數增加及人口加速老化，平均壽命持平，綜觀東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低。

台東縣民的平均餘命長期低於全國平均數，縣長饒慶鈴上任後列為施政重點，成立跨局處專案小組，專案小組發現，台東以意外事故、疾病醫療兩大面向問題亟需解決。

縣府強調，台東陸續引進高醫、義大、慈濟、馬偕等醫學中心資源前進南迴、偏鄉及離島，11家衛生所推動5G遠距看診，全國首創乳房X光攝影檢查由45歲提前至40歲、6項癌症篩檢等措施。另邀請專家輔導，針對死亡個案找出原因制定在地問題及可行方案，建立高風險孕產婦及新生兒照護網絡，從預防面減少不良事件。

衛生局長孫國平說，為增加到院前的成功救護率，去年消防隊成立「行動急診室」，救護車資料可回傳至醫院，採用綠色隧道增加到院前的救護率；成功分院急診室增加醫師，另爭取胸腔、洗腎醫師以彌補海岸線醫療不足之處。

警察局長陳錦坤指出，近年警方加強宣導交通安全、取締酒駕，另也配合縣府進行交通工程改善，降低交通事故發生率。