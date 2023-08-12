快訊

好市多富邦卡開刷！會員傻眼驚見「1規定被改了」

黑人陳建州捲性騷醜聞　神隱46天後突發聲洩動向

2菜鳥員警為救人開槍打死人 法界：符合比例原則看1關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東人平均壽命76歲、比全國少3.38歲 縣府：已逐年縮小

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣已建置72個文化健康站，部分還導入AR擴增實境項目，縣長饒慶鈴也跟著長輩一起「動起來」。記者徐白櫻／攝影
台東縣已建置72個文化健康站，部分還導入AR擴增實境項目，縣長饒慶鈴也跟著長輩一起「動起來」。記者徐白櫻／攝影

內政部公布「111年簡易生命表」，去年國人的平均壽命79.84歲、台東縣76.46歲，差距3.38歲。台東縣府衛生局表示，台東以意外事故、疾病醫療等整合問題為主，縣府成立跨局處專案小組，提出具體政策全面推動，差距已從110年的4.22歲降至3.38歲，逐步縮小中；台東縣近5年平均餘命增加0.97歲，增幅全國第二。

內政部昨公布「111年簡易生命表」，國人平均壽命79.84歲，男性76.63歲、女性83.28歲；111年國人平均壽命自北而南遞減，台北市83.75歲最高、台東縣76.46歲最低。

衛生局解釋，與110年比較，111年所有縣市平均壽命皆下降，台東縣去年受疫情影響新冠肺炎死亡人數增加及人口加速老化，平均壽命持平，綜觀東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低。

台東縣民的平均餘命長期低於全國平均數，縣長饒慶鈴上任後列為施政重點，成立跨局處專案小組，專案小組發現，台東以意外事故、疾病醫療兩大面向問題亟需解決。

縣府強調，台東陸續引進高醫、義大、慈濟、馬偕等醫學中心資源前進南迴、偏鄉及離島，11家衛生所推動5G遠距看診，全國首創乳房X光攝影檢查由45歲提前至40歲、6項癌症篩檢等措施。另邀請專家輔導，針對死亡個案找出原因制定在地問題及可行方案，建立高風險孕產婦及新生兒照護網絡，從預防面減少不良事件。

衛生局長孫國平說，為增加到院前的成功救護率，去年消防隊成立「行動急診室」，救護車資料可回傳至醫院，採用綠色隧道增加到院前的救護率；成功分院急診室增加醫師，另爭取胸腔、洗腎醫師以彌補海岸線醫療不足之處。

警察局長陳錦坤指出，近年警方加強宣導交通安全、取締酒駕，另也配合縣府進行交通工程改善，降低交通事故發生率。

台東 衛生局 饒慶鈴 內政部

延伸閱讀

國人平均壽命 跌破80歲

金門800多年太武山海印寺 一旁「海山堂」擬拆重建

新北機車擦撞小貨車 騎士遭鋼筋壓傷小腿無法動彈

111年國人平均壽命79.84歲 疫情影響較110年少1.02歲

相關新聞

雙颱共存！颶風朵拉上午跨入西太平洋轉為中颱 對台影響曝

目前太平洋地區除了下周將侵襲日本的中度颱風蘭恩，根據日本氣象廳資料顯示，颶風Dora已於日本時間上午9時進入西太平洋範圍，成為今年第8號颱風朵拉。不過，根據中央氣象局最...

雙颱蘭恩、朵拉最新路徑曝 氣象局：下周西南風挾雨勢再度影響中南部

今年第8號颱風朵拉今天上午8時出現，中央氣象局預報員劉宇其說，目前西北太平洋上有兩個颱風，一個是原本的中度颱風蘭恩，另一...

捷運為何禁止飲食？正解不是「怕變髒」網驚呼：長知識了！

台北捷運方便又乾淨，不僅國內旅客喜歡搭乘，也受到許多外國遊客讚賞，其中北捷有規定「禁止飲食」，大多數人第一個想法都是以為怕食物會造成環境髒亂，不過北捷近日也公布「真正原因」，讓網友驚呼「長知識了」。

小吃店電費「暴增8萬元」老闆揪出「吃電兇手」讓台電道歉了

台灣天氣炙熱，大多數的人都會開冷氣解暑，但又很擔心電費暴漲的問題。台中近日有一家小吃店8月份電費暴漲，總額將近9萬元，比以往高出約8萬，最後追查原因才發現是「電表故障」，台電也對此道歉，表明會重新核算電費。

影／颱風後小琉球美麗海岸變了樣 知名「網美老木」也消失

接連兩個颱風過境挾帶的豪雨和大浪侵蝕，讓屏東小琉球的美麗海岸變了樣，遊客驚見不僅沙灘被大浪沖刷嚴重流失，原以海天一線景致...

青壯年罹癌多 病友團體：老藥支持新藥以提升可近性

癌症是台灣青壯年人口死因第一位。病友團體指出，癌症正侵蝕台灣勞動生產力，且青壯年族群能使用健保資源有限，加上薪資並未跟上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦