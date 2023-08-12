為了錄「抖音」 小網紅竟偷用台鐵車長廣播唱歌

近日有民眾搭乘台鐵擅自使用列車長廣播嬉戲，更以「挑戰搭火車偷拿列車長的廣播」為題錄製「抖音（TikTok）」影片，雖然該影片上傳不久即下架，但也引發不少批評。台鐵局表示，列車長予以勸止後，該旅客即停止播音，因此未開罰。

有民眾近日為拍攝「抖音」影片，搭乘台鐵時擅自拿列車長的廣播器唱歌、嬉戲，由於該民眾抖音帳號有4千多人追蹤，影片隨即被不少人轉傳，並引發批評。

台鐵局表示，經查影片為8月11日6555次專車，乘客都是同一公司的團體旅客，並無其他購票旅客。該民眾擅自使用廣播器向其同仁耍寶，列車長發現後即予勸止，該民眾也停止播音行為。

台鐵局指出，該民眾已對自己行為表示歉意，並已將該影片下架。

至於是否依鐵路法第68-1條「任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作」處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，台鐵局則說，列車長予以勸止後，該旅客已停止播音行為。