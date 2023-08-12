曾文水庫蓄水近3.1億噸 期待午後大雨「未來整年安心」

全台目前儲水最多的曾文水庫集水區上午雖然停止下雨，上游仍持續進水，蓄水量仍由凌晨1點時3億850萬噸一路上升，到上午8點已逼近3億1千萬噸。水利署南部水資源局對南部旱象解除相當樂觀，不過要「確保未來1整年不擔心用水」，最好要達到4億噸，目前還有9百萬噸「這一小段距離」，南水局人員祈求「老天再下一場大雨就好」，讓台灣民眾未來一年好好過。

而供應民生用水的南化水庫蓄水量持續維持100%，仍蓄滿溢流。台南市水情轉為綠燈，現在面對旱象是「料敵從寬」，未來一個月反而比較擔心颱風豪雨災情。國家災害防救科技中心已多次發布自然溢流通知，提醒下游玉井區、南化區居民注意。

南水局上午8時水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量3億991萬公噸，蓄水率61.15%，相當於3.4座南化水庫蓄水總量。連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量5928萬公噸，蓄水率74.84%。

台南水情燈號已轉為「提醒節約用水」的綠燈，讓許多民眾放心不少。隨著西南風影響降雨，曾文、南化等主要水庫集水區累積雨量雖小，但仍可緩步進水，也讓南部水情趨於樂觀。

台南市政府水利局表示，南化水庫雖已滿庫，但曾文、烏山頭水庫水量蓄水最好持續，因近年南部降雨不穩定、秋冬雜作供灌及公共用水需求等，民眾及產業仍然應該節約用水。