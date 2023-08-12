一個人的安全網 ─安養信託篇／門檻低 非有錢人專利

「信託」二字，容易讓人聯想到有錢人的「投資玩具」。但近年高齡詐騙頻傳，「安養信託」提供因年齡增長、資產管理容易出現錯誤判斷的民眾，兼顧財產安全與支應老後生活、照護需求的新選擇。

常見的安養信託有哪些類型？ 整理／林琮恩

合庫商業銀行信託部科長李翠芬說，安養信託門檻低，卅至五十萬元即可辦理，可依長者需求量身定做支出、管理的方式，且信託內的資金除了定存、活存，也可拿來投資，避免資產隨通膨縮水。

李翠芬日前在合作金庫與家總合辦的「二○二三長智論壇」中，以「照顧者新觀念—家庭照顧協議不失和，淺談財產信託」為題，解釋安養信託運作。

李翠芬說，安養信託的委託人與銀行簽訂契約後，可以定期支付一定額度給安養機構等受託單位，也可不定期支付如醫療費用、購買輔具等，對高齡長者來說，可以省去持存摺、提款卡赴銀行的程序，也減少交易過程遭詐騙的可能性。

李翠芬說，安養信託定額、專款專用的支付方式，可避免長者在交易過程中遭詐騙，也避免子女爭產造成家庭糾紛。且信託設有監察人制度，長者指定的監察人能夠監督信託錢財處理運用。若契約支付內容及方式更動，需要監察人或監察人與委託人共同辦理，確保財務安全。

至於信託資金來源，李翠芬說，除了自身存款、退休金、子女奉養，以房養老也能作為資金來源。若名下不動產貸款已還清，但需要自住房屋，不便變賣房產，銀行可先為房產估價，並依房產價值每月撥款給長者作為養老金；若房產價值較高，每月撥款後，扣除生活費的剩餘費用就可放入安養信託帳戶中使用。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，安養信託立意良善，能讓長者放心，但照顧安排需要高度專業，要因應長者不同狀態調整，建議由長照專家一起協助，家總正與各界研討「信託、長照、法律」三方協作，幫助長者財務規畫。