影／霧社水庫漂流木清除將花1個月 台電第8天洩洪排砂
仁愛鄉是霧社水庫重要的集水區，致災豪雨雖帶來大量的儲水，但湖面上密密麻麻的漂流木，一度占據四分之一個水庫面積，近年罕見的數量，讓人憂心會不會對水庫的壩體結構產生影響，漂流木泡太久是否會發臭影響水質，萬大發電廠指出，台電早有監控系統外，目前已啟動攔木索攔截，漂流木在靠近大壩及進水口前均會被攔住，廠商更已進廠施工，預計1個月內處理完成。
廠長黃陵育指出，面對外界擔心可能的沉木堵塞問題，連帶攔污柵口被不少沉木堵住，將危及發電廠及相關設備，縮短水庫年限，強調電廠會監視發電內外水位差，以及時因應瞭解進水口是否被異物堵塞。
黃陵育並說，霧社水庫早已啟動水庫排砂防淤計畫，此波卡努颱風豪雨超大來臨後，從8月4日至11日已連續8天進行水庫洩洪排砂，此外漂流木在靠近大壩及進水口前均會被攔截，不會對壩體結構及發電進水口有影響外，水庫水質有定期監測，且因機組發電用水約每秒44立方公尺的用水量，霧社水庫水質會因發電用水及上游進水而改善，此外台電現正辦理水庫區陸挖及抽泥清淤中，配合今天的排洪量約每秒15立方公尺，水質已較為清澈了。
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