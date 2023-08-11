影／霧社水庫漂流木清除將花1個月 台電第8天洩洪排砂

仁愛鄉是霧社水庫重要的集水區，致災豪雨雖帶來大量的儲水，但湖面上密密麻麻的漂流木，一度占據四分之一個水庫面積，近年罕見的數量，讓人憂心會不會對水庫的壩體結構產生影響，漂流木泡太久是否會發臭影響水質，萬大發電廠指出，台電早有監控系統外，目前已啟動攔木索攔截，漂流木在靠近大壩及進水口前均會被攔住，廠商更已進廠施工，預計1個月內處理完成。

廠長黃陵育指出，面對外界擔心可能的沉木堵塞問題，連帶攔污柵口被不少沉木堵住，將危及發電廠及相關設備，縮短水庫年限，強調電廠會監視發電內外水位差，以及時因應瞭解進水口是否被異物堵塞。