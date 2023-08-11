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余天肝臟長7公分囊腫 醫師：避免碰撞、少量多餐

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
75歲的台灣資深藝人，也是民進黨立委余天，傳出有肝囊腫，醫生表示，發生這類狀況，以40歲以上發生率較高，建議少量多餐。圖／聯合報系資料照
75歲的台灣資深藝人，也是民進黨立委余天，傳出有肝囊腫，醫生表示，發生這類狀況，以40歲以上發生率較高，建議少量多餐。圖／聯合報系資料照

民進黨立委余天在健康檢查被發現肝臟出現7公分大囊腫，身體健康狀況似乎亮起紅燈，醫師葉秉威表示，肝臟囊腫屬於常見身體變化，一班40歲以上發生率較高，但基本上都是良性定期追蹤即可，除非壓迫到其他器官、出現病變才要治療，平常生活因避免碰撞、少量多餐。

媒體報導指出，75歲余天昨天前往禾馨健康管理中心進行健康檢查，因為平時吃飯總是吃沒幾口就飽了，在醫生建議下進行體檢抽血以及照超音波，結果發現肝臟有7公分大的囊腫。

禾馨健康管理中心醫師葉秉威表示，肝臟囊腫屬於蠻常見的身體變化，一班40歲以上發生率較高，有些人因為囊腫較大顆，可能會壓迫到胃，病患可能容易出現飽脹感，以良性居多，除非囊腫已經壓迫到許多重要器官，或者內部有出現病變，不然不需開刀，定期追蹤即可。

葉秉威說明，通常若要治療有兩種方法，一種是將囊腫內液抽乾，不過復發率較高，若要徹底處理，須將囊腫內液抽乾，在灌入高濃度酒精，破壞囊腫內體，通常都不建議這樣處理，第二種就是開刀去完整摘除。

葉秉威提到，囊腫發生目前並沒有特別原因，但年齡越大、發生率越高，平常要避免激烈碰撞造成囊腫破裂出血，而囊腫若較大會壓迫到胃，飲食方面則建議少量多餐，避免攝取過多食物，太撐造成惡性嘔吐。

醫師 器官 健康檢查

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