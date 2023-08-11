6成4包租契約不合格 房屋修繕違規項次最多

房價走高，「包租代管」被視為實現居住正義的重要住宅政策，行政院消保處在4、5月間針對市占率較高25家包租業者進行契約查核，今公布結果指出，查核的50份轉租契約書，有32件不合格，總計違規219項次，契約書不合格率高達64％，契約內容整體不合率為29.2%。其中，房屋修繕部分違規26項次最多，但「租賃期間」問題影響最大。

消保處諮議陳世元說，這次總共查核50份轉租契約書，每份契約書均查核「租賃期間、修繕、提前終止契約」等15項目，查核750項次，有219項次不符規定，契約內容整體不合格率達29.2%，不合格內容散見在32份契約書中。

這次查核結果，房屋修繕部分違規、其他不利於承租人各26項次居違規之冠。陳世元說，房屋或附屬設備損壞時，原則上應由包租業負責修繕，包租業若遲未修繕，承租人得自行修繕，並請求償還修繕費用或於租金中扣除。

租賃期間雖僅違規18項次，但陳世元說，對承租的房客影響最大是「租賃期間」，像有包租業者給房客的租賃契約時間，超過房東允許的包租日期，這次個案就發現包租契約截至8月1日，但房客簽訂的轉租契約卻到8月20日，房客可能在8月2日就被要求搬家。

消保處表示，契約內容不符規定的包租業，經地方政府地依消保法第56條之1規定命其限期改正，已有28份契約改正完畢，其餘4份契約因消費者認為契約內容未影響其權益，考量契約安定性，未配合進行改正。

內政部地政司科長廖慶安說，不包括社會住宅在內，每年包租契約約簽定7800多件，違約比率偏高可能是因為有業者使用舊版契約，未來將把包租業者契約納入年度查核中。他提及，目前租賃爭議每年約千餘件，今年第一季就有600多件，推估可能是加強宣導、民眾意識抬頭。

消保處提醒，消費者於簽約前，除應確實檢視實際屋況，逐點核對轉租契約內容是否與「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」相同，若遇契約內容不合規定業者，應請業者改正或拒絕簽約，並向各地方政府地政局（處）檢舉。